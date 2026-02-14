Pablo Hernández, técnico del Castellón, apela al sentimiento orelluts: "Por eso están especial lo que estoy viviendo"

El actual técnico que llegó en septiembre para suplir a Johan Plat, se abrió en una entrevista para el diario AS en la que apostó por el ascenso en Castalia

El Castellón y más aún desde la llegada de Pablo Hernández, se está convirtiendo en la auténtica sorpresa de presente temporada de LaLiga Hypermotion. En una extensa entrevista para el diario AS, el técnico que ha llevado al Castellón a puestos de ascenso directo a Primera peleando con los más grandes de la categoría como son Racing de Santander, Almería o Deportivo de La Coruña, habló sobre lo especial que sería para él subir a la élite del fútbol en España.

El sentimiento de Pablo Hernández por el Castellón

Pablo Hernández ha estado de casi todo en el Castellón, primero fue jugador, luego pasó por la directiva y finalmente como técnico, tanto de su primer filial como de los 'mayores'. De este modo, devolver al Castellón a Primera después de 36 años es sumamente especial por el sentimiento que le tiene al club: "Siempre he dicho lo que significa para mí el Castellón y este escudo. Por eso es tan especial lo que estoy viviendo. Sería un sueño poder vivir un ascenso a Primera con este club, pero es algo que no me obsesiona".

El técnico del Castellón se mostró confiado en el ascenso del equipo aunque dejó claro que es un proceso y que si no es este, será el próximo año: Todos queremos volver a Primera cuanto antes. Ahora estamos en una posición de privilegio y disfrutando de un momento increíble en el club y en su atmósfera. La afición lo está disfrutando y hay que seguir haciéndolo, porque ya sabemos que es difícil verse en una de estas. Por eso hay que intentar aprovecharla pero pensando que si no es este año, será el que viene o dentro de dos, pero que el Castellón va a estar en Primera, de eso no tengo ninguna duda".

El Castellón es el tapado de LaLiga Hypermotion

Fue cuestionado Pablo Hernández sobre el papel de tapado del Castellón y sobre la opinión que le merece que muchos piensen que tarde o temprano los orelluts caerán en la tabla: "Ojalá lo piensen muchos. Prefiero que la gente piense eso y no nos tenga mucho en cuenta, porque a veces es mejor ir de tapado y siguiendo nuestro camino sin hacer mucho ruido. Es lo mejor que nos podría pasar. Nosotros tenemos muy clara la manera en que queremos conseguir las cosas y vamos a seguir haciéndolas para conseguir los objetivos", declaró en palabras a AS.

En la extensa entrevista al diario citado anteriormente, Pablo Hernández confesó que hacer las alineaciones del Castellón cada semana es un auténtico dolor de cabeza por el buen nivel de sus jugadores: "Para mí es un dolor de cabeza muy grande cada semana, porque es complicado hacer los onces. Sé que hay jugadores que están jugando bien y a lo mejor decido que no jueguen un partido, pero me lo ponen muy fácil. La unión en el vestuario es la clave. Son una familia y aquí todos se sienten importantes y saben que todos van a tener sus momentos".