Pablo Hernández y el Castellón hacen saltar por los aires LaLiga Hypermotion

El cuadro orelluts, tras vencer al Real Valladolid por 0-4, se coloca líder de LaLiga Hypermotion a falta del encuentro de este próximo lunes del Racing de Santander

El Castellón de Pablo Hernández ya es la revelación de LaLiga Hypermotion 2025/26. Si el pasado curso fue el Mirandés de Alessio Lisci y su llegada a la final del play off de ascenso a Primera donde cayó a manos del Real Oviedo, este curso, los orelluts de la mano del que fuese futbolista del Valencia o del propio Castellón, están siendo el rival a batir. El Castellón decidió apostar por Pablo Hernández cuando tras finalizar la jornada 5, los orelluts solo sumaban dos puntos de 15 en juego bajo la batuta de Johan Plat.

La llegada de Pablo Hernández al Castellón pone patas arriba LaLiga Hypermotion

El único borrón hasta el momento del Castellón de Pablo Hernández fue la eliminación en la primera ronda de la Copa del Rey ante el Antoniano, conjunto de la provincia de Sevilla que juega en Segunda Federación. Por lo demás, el Castellón, desde que llegó Pablo Hernández, se ha convertido en un equipo ganador se mire por donde se mire. Este domingo superó a todo un equipo que el pasado curso estaba en Primera como el Real Valladolid y así lo valoró el propio Pablo Hernández: "Hemos hecho un partido muy serio y hemos mantenido la línea de juego de otros partidos, intentando ser protagonistas con el balón y presionando alto".

Los números de Pablo Hernández para llevar al Castellón al liderato de Segunda división

Pablo Hernández ha dirigido al Castellón en 20 encuentros de Liga más otro de Copa del Rey contando también el de este domingo ante el Real Valladolid. Con Pablo Hernández a los mandos, el cuadro orelluts ha sumado en LaLiga Hypermotion un total de 43 puntos, más que ningún otro equipo en este periodo.

Almería y Córdoba son los que más pueden acercarse si ganan sus encuentros de esta jornada (sumarían 37). Estos 43 puntos nacen de 13 victorias, cuatro empates y solo tres derrotas. Además, el Castellón con Pablo Hernández al frente es el que más marca (36) y el que menos encaja (15).

El posible empate entre Castellón y Racing de Santander

Con estos números del Castellón de Pablo Hernández solo podría pasar una cosa y esta no es otra que los orelluts se han aupado a la primera plaza de LaLiga Hypermotion con 45 puntos, al menos hasta que el Racing de Santander juegue el próximo lunes ante el Mirandés en El Sardinero a partir de las 20:30.

En caso de empate del Racing de Santander ante el Mirandés, cántabros y castellonenses quedarían empatados a 45 con la misma diferencia de goles. Pero el Castellón se agarra al dato que demuestra que los de José Alberto no están finos ante equipos de la zona baja de la tabla como ya le pasó en la primera vuelta cuando perdió ante una Cultural Leonesa que era colista en ese momento y que venció en el Sardinero con claridad con un 0-3 al descanso.

El carrusel de partidos que le viene al Castellón de Pablo Hernández

Más allá del resultado del Racing de Santander, el Castellón tiene en las tres próximas semanas tres choques sumamente importantes para el devenir de los de Pablo Hernández, en la jornada 25 recibirán al Deportivo de La Coruña en Castalia, visitarán Gran Canaria para medirse a Las Palmas y terminarán en la 27 recibiendo en el Sardinero al Racing de Santander.

Estos partidos, especialmente el último, pueden marcar las opciones de los orelluts en la pelea por el ascenso a Primera. En la primera vuelta, el Castellón perdió en El Sardinero por 3-1 por lo que los duelos directos empiezan a ser decisivos.