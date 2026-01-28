En el Castellón se cansan del problema de siempre en LaLiga Hypermotion

Tanto el técnico Pablo Hernández como el presidente de los orelluts, Haralabos Voulgaris, han mostrado su enfado por las decisiones arbitrales en el último partido ante el Real Zaragoza

El Castellón tuvo este pasado fin de semana un pequeño tropiezo en LaLiga Hypermotion cuando fue incapaz de sacar los tres puntos en el Ibercaja Estadio ante el Real Zaragoza. El Castellón ha sufrido en las últimas jornadas varias decisiones arbitrales que han generado cierta polémica y enfado en el cuadro orelluts.

La última fue el pasado fin de semana en el duelo ante los maños. Con el marcador 0-0, el Castellón marcó tras un saque de esquina que botó Cala y que mandó al fondo de las mallas Brignani. Tras consultar al VAR, el colegiado del encuentro anuló el gol por falta previa de Diego Barri. Una vez que el partido concluyó, Pablo Hernández mostró su descontento en sala de prensa por la decisión que impidió que los castellonenses se adelantasen ante el Real Zaragoza.

El Castellón se harta de los errores del VAR

Pablo Hernández se mostró resignado y habló de cómo otra vez vuelve la decisión a caer en contra del Castellón: "La explicación que me dan es que es falta de Barri en un bloqueo. Hemos visto la acción en el banquillo y no entiendo muy bien. Es un pequeño contacto en un saque de esquina donde hay muchos contactos durante un partido. Si se pita eso, en cada córner habría una falta o un penalti. Otra vez cae en contra nuestra. No podemos hacer nada contra eso, solo seguir trabajando".

Pero esta no ha sido la única reacción desde el Castellón en relación a los errores arbitrales que han enfadado a los orelluts. Su presidente, Haralabos Voulgaris, también mostró su enfado de manera pública: "Cuando este tipo de decisiones arbitrales dudosas —de las que pueden caer para cualquier lado— empiecen a ir a favor del Castellón, entonces sí que seremos un verdadero problema".

El Castellón sigue en ascenso directo

El Castellón de Pablo Hernández se está convirtiendo tras 23 jornadas en una de las grandes alternativas al ascenso a Primera. Los de Pablo Hernández fueron el equipo menos perjudicado de la última jornada en Segunda tras el triunfo del líder, el Racing de Santander. La victoria cántabra coincidió con derrotas de Las Palmas, Almería y el Deportivo, que se midió a los de José Alberto.

El reto del Castellón en el mes de febrero

El Castellón, tras empatar ante el Real Zaragoza se queda a cinco puntos del Racing de Santander con un mes de febrero por delante que le llevará a medirse a dos rivales directos por el ascenso a Primera. Además de Andorra (local) y Real Valladolid (visitante), los orelluts recibirán al Deportivo de La Coruña y visitarán Gran Canaria para enfrentarse a Las Palmas. El mes de febrero, con estos dos últimos partidos marcados en rojo en el calendario, pueden ser decisivos para ver dónde puede estar el Castellón al final de temporada, si peleando por el ascenso a Primera o un escalón por debajo.