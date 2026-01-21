El dato que confirma el momento del Castellón en LaLiga Hypermotion

El cuadro de Pablo Hernández es el mejor local de Segunda división y solo es superado por el Racing de Santander pero con un partido más para los cántabros

El Castellón está demostrando que la llegada de Pablo Hernández en sustitución de Johan Plat supondrá el próximo mes de junio el ascenso a Primera. El Castellón se vio sumamente favorecido en la última jornada de LaLiga Hypermotion ya que tras sacar los tres puntos en su partido ante el Leganés en Castalia, el Racing de Santander goleó a Las Palmas por 4-1 y permitió que los orelluts se metiesen en puestos de ascenso directo.

El cambio de dinámica del Castellón desde que llegó Pablo Hernández es evidente, sin ir más lejos, con el ex futbolista en el banquillo castellonense, el cuadro orelluts ha sumado 11 triunfos, tres empates y tres derrotas con un bagaje de 30 goles a favor y solo 15 en contra en 17 encuentros. Con estos números, en una hipotética clasificación desde que llegó Pablo Hernández en la jornada 6, el Castellón sería líder de LaLiga Hypermotion por delante de equipos importantes como Racing de Santander, Las Palmas o Deportivo de La Coruña.

El Castellón, el mejor local de LaLiga Hypermotion

El dato que no está a expensas de clasificaciones hipotéticas teniendo en cuenta la llegada de Pablo Hernández al Castellón es el que refleja que Castalia es todo un fortín en Segunda división. El Castellón ha jugado 11 partidos como local ante su público y de 33 puntos en juego, se ha llevado la friolera de 23.

El Castellón estaría igualado en este saldo de puntos con el Racing de Santander pero se da la circunstancia de que los cántabros han jugado un partido más en El Sardinero. El Castellón, a pesar de que el Racing de Santander suma un partido más como local, tiene el mismo número de victorias, de empates y una derrota menos.

La racha como local del Castellón de Pablo Hernández

Pero Pablo Hernández y sus números se pueden seguir reafirmando si se observa la racha que aún sigue vigente en el Castellón como local. Los orelluts llevan seis victorias consecutivas en casa ya que Castalia ha visto morder el polvo a Leganés, Huesca, Mirandés, Las Palmas, Real Sociedad B y Málaga.

Ya van tres meses desde que el Castellón perdió su último encuentro como local, fue el pasado 19 de octubre ante el Albacete en un partido en el que hubo tres expulsados (dos para los locales y uno para los visitantes).

Los siguientes retos del Castellón en Castalia

El Castellón quiere seguir con su buena racha en Castalia y no lo tendrán sencillo los pupilos de Pablo Hernández. El Castellón recibirá en la jornada 24 al Andorra de Carles Manso pero luego vendrán las curvas más peligrosas de LaLiga Hypermotion con la visita de Deportivo de La Coruña y Racing de Santander en la 26 y 28 respectivamente.

Curiosamente entre esos dos partidos como local del Castellón, tendrá que visitar el Estadio de Gran Canaria para medirse a Las Palmas, por lo que los orelluts se enfrentarán en tres semanas a Racing de Santander, Las Palmas, y Deportivo de La Coruña respectivamente. Este tramo del calendario puede ser decisivo para ver hasta donde puede llegar el Castellón y sí es posible soñar con el ascenso a Primera.