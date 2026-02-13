Pablo Hernández, en conversaciones para renovar con el Castellón

Pablo Hernández se consolida al frente del CD Castellón y reafirma su compromiso mientras negocia su renovación con el club

El joven técnico Pablo Hernández se ha consolidado al frente del CD Castellón tras asumir el primer equipo en septiembre como entrenador interino. Sus éxitos iniciales han captado la atención del club, que ya ha iniciado conversaciones informales sobre su renovación con el presidente Voulgaris, mientras Pablo Hernández sigue centrado en mantener el nivel del equipo y luchar por el ascenso a Primera División.

En una entrevista para AS, Pablo Hernández se muestra tranquilo y satisfecho con el desempeño del grupo: “Estamos disfrutando del camino, y los resultados son mérito de todos. Cada jugador aporta su granito de arena y eso nos permite estar en esta posición privilegiada”, señaló. Los números lo respaldan: 43 puntos de 60 posibles, una sola derrota en los últimos 14 encuentros y 480 minutos sin encajar gol reflejan la eficacia del equipo bajo su mando.

Su llegada al primer equipo y la confianza del club

Al asumir el banquillo del Castellón, Pablo no encontró un vestuario debilitado, sino jugadores con talento que necesitaban confianza y dirección: “Mi primera misión fue que el equipo creyera en sí mismo, que jugara tranquilo, suelto y como colectivo, y por suerte los resultados llegaron rápidamente”, explicó.

Aunque su rol inicial fue como interino, Pablo Hernández siempre confió en poder demostrar su capacidad: “Sabía que lo normal sería durar unas semanas, pero estaba seguro de poder aportar y hacer un buen trabajo. Cuando uno ve que los resultados salen, es natural que quieras seguir, pero la decisión final depende del club”.

El respaldo definitivo y su visión de futuro

La ratificación oficial del club fortaleció a Pablo: “Es muy gratificante sentir que el club confía en ti. Se lo agradezco a Bob y a Ramón, me han dado la oportunidad de asumir el primer equipo y demostrar lo que puedo hacer”. Respecto al ascenso a Primera, se mantiene optimista: “Confío plenamente en estos jugadores y en nuestro trabajo. Habrá momentos difíciles, perderemos partidos, pero la clave es mantener la mentalidad y el estilo de juego hasta el final”.

Pablo Hernández reconoce que un eventual ascenso sería histórico, devolviendo al Castellón a la Primera División tras 36 años. Sin embargo, insiste en disfrutar del proceso: “Si no es este año, será el siguiente o dentro de dos, pero estoy seguro de que el Castellón volverá a Primera”.

La unión del vestuario y la preparación táctica

El entrenador destaca la fortaleza de su plantilla: “Es un dolor de cabeza decidir los onces porque todos los jugadores aportan mucho, pero eso facilita el trabajo. La unión en el vestuario es clave, se sienten importantes y todos tienen sus momentos”. Pablo Hernández también subraya la importancia del balón parado y del estudio detallado de rivales, aplicando conceptos aprendidos con entrenadores como Marcelo Bielsa, Unai Emery y Michael Laudrup.

Rumores y enfoque en el Castellón

Aunque su nombre ha sonado para equipos de mayor categoría o incluso de la Premier League, Pablo Hernández mantiene la cabeza en el Castellón: “Estoy feliz aquí, esta es mi casa y quiero quedarme para lo que haga falta. Los rumores no me distraen, lo único que me interesa es el Deportivo y el siguiente partido”.

Con su enfoque centrado en cada encuentro y la confianza del club, Pablo Hernández busca consolidar un proyecto sólido que pueda devolver al Castellón al lugar que merece, combinando la experiencia adquirida con su carrera y la ambición de un joven entrenador en pleno ascenso profesional.