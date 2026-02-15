Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Castellón y el tropiezo del Racing de Santander en la jornada 26 de Segunda

Este domingo hubo un total de cinco encuentros en la jornada 26 de LaLiga Hypermotion en los que se enfrentaron Mirandés y Las Palmas, Eibar y Racing de Santander, Huesca y Ceuta, Albacete y Sporting de Gijón, Castellón y Deportivo de La Coruña

El domingo dio para mucho en la jornada 26 de LaLiga Hypermotion. Un total de cinco encuentros se disputaron y destacaron el empate de Las Palmas ante el Eibar o la inesperada derrota del Racing de Santander ante el Eibar. Se midieron este domingo Mirandés y Las Palmas, Eibar y Racing de Santander, Huesca y Ceuta, Albacete y Sporting de Gijón, Castellón y Deportivo de La Coruña.

Mirandés 1-1 Las Palmas

El Mirandés dejó escapar este domingo una victoria que tenía en la mano ante la UD Las Palmas (1-1) en un duelo que dominó durante muchos minutos y en el que pagó cara su falta de puntería. Bauzá adelantó a los jabatos y cuando parecía que los tres puntos se iban a quedar en Anduva, Jesé, en una jugada individual, empató el partido y fulminó las esperanzas del necesitado Mirandés.

Eibar 2-1 Racing de Santander

El Eibar remontó un partido que se le había puesto muy cuesta arriba en la primera mitad al lograr en el tiempo añadido el gol del triunfo 2-1 que le supone su quinta victoria consecutiva en Ipurua y le acerca a la zona noble.

Huesca 2-0 Ceuta

El Huesca sigue sumando en el fortín de El Alcoraz, lo que le permite salir del descenso, y nuevamente venció en casa ante el Ceuta (2-0), que tuvo que jugar desde el minuto 29 con un jugador menos. En una de las pocas aproximaciones que tuvo Huesca, tras una pérdida de balón en el centro del campo del Ceuta, Ojeda disparó alto y, diez minutos más tarde, llegaría una jugada polémica en la que salió perjudicado el Ceuta con la expulsión de Fernández por una entrada al portero local Dani Jiménez en el minuto 29.

Albacete 1-1 Sporting de Gijón

Albacete y Sporting empataron a un gol en un duelo en el que ambos tantos llegaron desde el punto de penalti, el del cuadro local en la primera parte y el visitante en el segundo acto, aunque mereció mucho más el conjunto gijonés. Olvidar la actuación arbitral de la semana anterior en Riazor era el objetivo de un conjunto manchego que buscaba su tercera victoria consecutiva como local y que enfrente tenía al cuadro sportinguista, en racha positiva tras haber ganado tres de las cuatro últimas citas ligueras.

Castellón 2-0 Deportivo de la Coruña

El CD Castellón es el nuevo líder de Segunda división 33 años después al vencer 2-0 al Deportivo, en su octavo triunfo consecutivo en el estadio SkyFi Castalia ante un rival directo en la lucha por el ascenso a Primera. El estadio SkyFi Castalia se vistió de gala para la ocasión y el Castellón fue el primero en marcar territorio. Los albinegros se adelantaron cuando apenas transcurría el minuto 9 con un golpeo con pierna zurda desde la frontal del área de Camara que se coló junto al poste derecho de la meta gallega. Cuando mejor estaba el Depor apareció Calatrava. El mediapunta catalán sorprendió a Ferllo y a todo Castalia con un golpeo de primeras al encontrarse un balón sin dueño, el lanzamiento con pierna izquierda se coló por la derecha del meta y sirvió para poner el 2-0 a favor de los 'orelluts'.

