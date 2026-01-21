Se resuelve el fichaje de Marc Cardona que ya tendría nuevo equipo

El delantero habría cerrado su llegada al Andorra según ha adelantado Ángel García de Cazurreando. No estaba contando con minutos en el esquema de Luis García con la fuerte competencia en la delantera de Jesé Rodríguez y Alejandro García

Las Palmas tiene que enfocarse en la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion en mantener el nivel que le ha llevado a estar en puestos de ascenso directo y de play off. Los canarios cayeron el pasado fin de semana ante un rival directo por este objetivo como es el Racing de Santander y el hecho de que esta derrota fuese sumamente abultada permitió que el Castellón les adelantase en la tabla y les 'echase' de la segunda plaza.

El mercado de fichajes de Las Palmas

Las Palmas es uno de los equipos que el pasado curso firmó su descenso a LaLiga Hypermotion por lo que el objetivo de los canarios no es otro que regresar a Primera por la vía rápida. Para ello, los canarios están trabajando con mucha intensidad en el mercado de fichajes de invierno. El cuadro de Luis García ya ha cerrado la llegada de hasta cuatro jugadores como son Nico Benedetti (Mazatlán), Estanis Pedrola (Sampdoria), Iker Bravo (Udinese) y Miyashiro (Vissel Kobe). En el apartado de salida también han aligerado peso en la plantilla con las bajas de Jaime Matada, Adam Arvelo (Unionistas) y Cedeño (Albacete).

El fichaje de Marc Cardona en Las Palmas queda resuelto

En el apartado de salidas, según ha apuntado este mismo miércoles Ángel García de Cazurreando, Las Palmas podría haber llegado a un acuerdo con el Andorra para que los de Carles Manso se hagan con los servicios de Marc Cardona. El delantero lleva tiempo mostrando su deseo de salir de Las Palmas ante la falta de minutos ya que tras media campaña apenas ha participado en 138 minutos entre Liga y Copa del Rey con seis apariciones en total. Marc Cardona no ha podido superar la competencia que le han presentado esta temporada tanto Jesé Rodríguez como Alejandro García con cuatro y cinco goles respectivamente este curso en Liga.

Marc Cardona no ha marcado en lo que va de temporada con Las Palmas y hace ya algunos días el presidente de la entidad canaria, Miguel Ángel Ramírez, dejó claro que el jugador le había expresado su deseo de salir: "Marc Cardona ha dicho que le gustaría poder salir ante los pocos minutos que tiene. Para nosotros poder traer jugadores han de salir otros".

Los números de Marc Cardona en Las Palmas

Marc Cardona está viviendo su cuarta temporada en Las Palmas y con el paso de los cursos has visto como su participación en el equipo se iba reduciendo, yendo desde los 36 partidos de la 2022/23, a los 11 de la pasada temporada. Fue en su primera temporada con Las Palmas en Segunda cuando firmó sus mejores números con siete goles. Marc Cardona tenía contrato con Las Palmas hasta el próximo mes de junio por lo que en caso de confirmase su llegada al Andorra, el cuadro canario podría haber percibido cierta cantidad económica por el delantero.

Anteriormente Marc Cardona, además de una experiencia en el fútbol de Países Bajos, pasó por Mallorca, Osasuna, Eibar y el filial del Barcelona, de donde salió en el verano de 2019 rumbo al Sadar. Ahora tendrá que intentar recuperar su mejor nivel en un Andorra que tiene como sus máximos goleadores a Minsu y Villahermosa con cinco y a Lauti con cuatro.