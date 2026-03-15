Luis García advierte antes de visitar al Albacete: "Cada partido será una final"

Luis García avisa antes del duelo ante el Albacete que la UD Las Palmas debe mantener la concentración porque en Segunda División "en dos semanas pasas del cielo al infierno"

La confianza vuelve a respirarse en el vestuario de la UD Las Palmas tras encadenar dos victorias consecutivas en LaLiga Hypermotion. El conjunto amarillo ha dejado atrás el bache de resultados y afronta ahora una fase decisiva del campeonato con la ambición de seguir sumando puntos en la lucha por el ascenso. El próximo reto será ante el Albacete Balompié, un rival que también necesita puntuar para alejarse de la zona baja de la tabla.

El técnico Luis García compareció en rueda de prensa antes del duelo que se disputará en el estadio Estadio Carlos Belmonte, donde dejó claro que el equipo debe mantener la intensidad y la concentración para continuar con la dinámica positiva.

Luis García advierte sobre la igualdad de la categoría

Durante su comparecencia, el entrenador asturiano recordó la enorme competitividad de la Segunda División española. “En esta categoría en dos semanas pasas del cielo al infierno”, señaló, dejando claro que la clasificación puede cambiar rápidamente.

El técnico insistió en que el objetivo inmediato es seguir creciendo partido a partido. Para Las Palmas, lograr una tercera victoria consecutiva supondría un importante impulso anímico en un tramo del campeonato en el que cada punto adquiere un valor decisivo.

Además, recordó que el calendario será exigente en las próximas semanas. El equipo afrontará cinco partidos en apenas tres semanas, una carga competitiva que obligará a contar con todos los futbolistas disponibles.

Un Albacete peligroso y con identidad clara

A pesar de que el conjunto manchego atraviesa una racha irregular de resultados, Luis García no se fía del rival. Según explicó, el Albacete es un equipo con un estilo muy definido que sabe aprovechar bien los espacios y que destaca especialmente en las transiciones rápidas y la presencia ofensiva en el área.

El técnico también recordó un precedente que demuestra el potencial del equipo blanco: su victoria frente al Real Madrid en la Copa del Rey durante la presente temporada.

“Es un equipo que transita muy rápido y llena el área con muchos jugadores”, explicó el entrenador amarillo, quien considera fundamental mantener el orden defensivo, ganar los duelos individuales y mostrarse sólidos en las jugadas a balón parado.

Una plantilla casi al completo para el partido

De cara al encuentro del lunes, Luis García podrá contar prácticamente con toda la plantilla disponible. La única baja confirmada es la de Jeremía Recoba, que continúa recuperándose de una lesión de larga duración.

El técnico destacó que disponer de tantas alternativas supone un desafío positivo para la toma de decisiones. “Tenemos muchas variantes y diferentes soluciones tácticas. Es un bendito problema”, afirmó.

Además, el entrenador fue preguntado por el delantero del Albacete Jefté Betancor, quien ha mostrado en ocasiones su deseo de vestir la camiseta amarilla. Luis García evitó entrar en temas de mercado, aunque reconoció que se trata de un atacante peligroso al que deberán vigilar de cerca.

Un tramo final de temporada decisivo

Con 39 puntos todavía en juego, el entrenador de Las Palmas insiste en que el equipo debe mantener la concentración y evitar la euforia prematura. La pelea por el ascenso seguirá siendo muy exigente hasta el final.

Para el conjunto canario, enlazar una nueva victoria supondría reforzar la confianza del grupo y afrontar el último tercio de la temporada con mayores garantías en su objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol español.