Estanis Pedrola ya lo deja claro: "Me gustaría quedarme en Las Palmas"

Estanis Pedrola reafirma su deseo de continuar en Las Palmas antes de un duelo clave ante el Cádiz

El atacante Estanis Pedrola ha dejado clara su intención de continuar en la UD Las Palmas. En la previa del duelo ante el Cádiz CF, el jugador expresó su deseo de seguir creciendo en el conjunto amarillo, aunque reconoció que su continuidad dependerá de acuerdos entre clubes, ya que actualmente se encuentra cedido por la Sampdoria.

El futbolista destacó que se siente cómodo en el equipo y que está recuperando su mejor versión. “Estoy contento y con confianza, algo que necesitaba desde hace tiempo”, afirmó, dejando entrever que su prioridad sería prolongar su etapa en Gran Canaria.

Un partido clave en la lucha por el objetivo

En el plano deportivo, Pedrola puso el foco en el próximo compromiso liguero, al que calificó como una de las “finales” que le quedan al equipo en su pelea por objetivos ambiciosos. El encuentro frente al Cádiz no será sencillo, especialmente por la situación del rival, que llega necesitado de resultados.

El extremo insistió en que el equipo debe mantener su identidad y dar continuidad a la última victoria. “Tenemos que seguir nuestra línea y hacer bueno el resultado anterior”, explicó, subrayando la importancia de sumar puntos en este tramo decisivo de la temporada.

El efecto del cambio de entrenador en el rival

Uno de los aspectos que más preocupa dentro del vestuario canario es el reciente relevo en el banquillo del Cádiz. Según Pedrola, este tipo de cambios suelen provocar una reacción inmediata en los jugadores. “Cuando llega un técnico nuevo, el equipo se activa y compite con otra energía”, comentó.

Por ello, el atacante espera un rival especialmente intenso, con una motivación extra por revertir su situación. Esta circunstancia obliga a Las Palmas a afrontar el partido con máxima concentración desde el inicio.

La influencia de Jonathan Viera en el vestuario

Pedrola también tuvo palabras de reconocimiento hacia Jonathan Viera, a quien considera una figura clave dentro del equipo. El joven jugador destacó el apoyo constante que ha recibido por parte del capitán desde su llegada.

“Compartir vestuario con alguien como él es un privilegio. Me ha ayudado a creer más en mí mismo”, señaló. La experiencia y liderazgo de Viera siguen siendo fundamentales, incluso en una temporada donde su protagonismo en el campo ha sido más irregular.

Crecimiento personal y mentalidad de equipo

En lo individual, Pedrola quiso dejar claro que se considera un jugador comprometido con el colectivo. Rechazó la etiqueta de individualista y afirmó que su prioridad es aportar al equipo en cualquier situación. Además, destacó la confianza que le transmite el cuerpo técnico, que sigue de cerca su evolución.

El atacante también recordó los momentos en los que tuvo menos protagonismo, asegurando que nunca dejó de trabajar. “Aunque no jugara, seguí preparado. Sabía que mi oportunidad llegaría”, explicó.

Un vestuario unido y enfocado

Por último, el futbolista restó dramatismo a los objetivos no cumplidos, aunque reconoció que el equipo está cerca de metas importantes. En ese sentido, insistió en que el grupo mantiene la concentración partido a partido.

Además, descartó que los problemas como visitante sean físicos, apuntando más a un tema de actitud y motivación. Con el choque ante el Cádiz en el horizonte, Las Palmas buscará confirmar su crecimiento y seguir avanzando en una temporada exigente.