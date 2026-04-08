La situación de Herzog en Las Palmas con Luis García decidiendo

El central canterano del cuadro canario ha participado esta temporada en 13 encuentros y el pasado fin de semana ante el Huesca fue titular

Juanma Herzog apuntaba esta temporada en LaLiga Hypermotion a ser uno de los que diese el paso al frente en Las Palmas tras el descenso de los canarios la pasada temporada. Herzog jugó la pasada campaña un total de 19 encuentros pero este curso, a las órdenes de Luis García, no ha llegado de momento a las 15 participaciones. Este miércoles, el canterano que ya está más que asentado en el primer equipo de Las Palmas, no escondió que le gustaría jugar más a pesar de que en el último encuentro de los canarios ante el Huesca fue titular.

Herzog está preparado para más en Las Palmas

A sus casi 22 años que cumplirá Herzog el próximo 22 de mayo, el central canario confesó que habla mucho con los más veteranos de Las Palmas: "Hablo mucho con ellos. Nos llevamos fenomenal, son únicos. Son muy buena gente y grandes amigos míos”, insistía el propio Herzog".

Respecto a su última titularidad ante el Huesca, Herzog habló de la felicidad que le provoca: "Estoy teniendo más participación, algo que a todos nos hace estar más contentos. Pero estoy preparado para más. Poco a poco voy a mejor". Además, Herzog comentó que las conversaciones con Luis García le ayudan a ganar confianza: "Hablar conmigo y jugar esos minutos finales son cosas que suman para ganar confianza. Estar siempre en la cabeza del míster ayuda bastante".

Las Palmas y su pelea por el ascenso a Primera

Las Palmas está actualmente en la cuarta posición con 57 puntos y Herzog lanzó un aviso al próximo rival de los canarios, el Málaga de Funes: "Estamos preparados para ganar sí o sí en un campo histórico". El central también apostó por la calma con el balón y saber defender cuando toque: "Lo que hemos hecho hasta ahora: tener calma con el balón y mantener a todo equipo junto cuando nos toque defender".

Herzog insistió en que el objetivo de Las Palmas siempre ha sido el ascenso: "Siempre hemos tenido en mente el objetivo de subir. Nunca nos hemos desenganchado. No tuvimos nuestros mejores partidos pero siempre hemos estado ahí".

El papel de Jesé y Jonathan Viera

Herzog y el resto de jóvenes de Las Palmas cuentan con dos veteranos como Jesé Rodríguez y Jonathan Viera. El central declaró que los pesos pesados están siempre ayudando al equipo: "No se imaginan lo buena gente que son, lo que nos ayudan a los jóvenes, a todo el equipo. Nos animan siempre a querer más, a tener el balón, a que siempre estemos enchufados".