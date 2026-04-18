Las Palmas impone su ley en casa y mira hacia Primera

Las Palmas se impone con autoridad y refuerza su candidatura al ascenso con otra victoria clave en casa

La UD Las Palmas logró una victoria cómoda ante el CD Leganés (2-0) en un duelo clave para sus aspiraciones. El conjunto canario, sin necesidad de desplegar su mejor versión, sumó tres puntos que le permiten mantenerse en la pelea por el ascenso y regresar momentáneamente a los puestos de playoff. En cambio, el equipo madrileño dejó una imagen pobre y sigue sin cerrar su permanencia.

Un partido con poco brillo pero mucha efectividad

El encuentro, disputado en el Estadio de Gran Canaria, comenzó con cierta igualdad, aunque pronto quedó claro que la diferencia estaría en la eficacia. Ambos equipos apostaron por un centro del campo poblado, lo que derivó en un juego espeso y con escasas ocasiones claras.

Pese a ello, Las Palmas supo aprovechar su momento. Tras varios avisos, una acción bien elaborada por la banda derecha terminó con Estanis Pedrola definiendo con facilidad para abrir el marcador. El gol cambió el guion del partido y dejó tocado a un Leganés que no supo reaccionar.

El Leganés perdona y lo paga caro

El conjunto visitante había mostrado cierta iniciativa en los primeros minutos, pero su falta de acierto volvió a ser determinante. Una de las máximas del fútbol se cumplió: quien no aprovecha sus oportunidades acaba sufriéndolo. El Leganés no encontró profundidad ni claridad en ataque y, además, cometió errores defensivos que facilitaron el trabajo del rival.

La sensación general fue la de un equipo sin colmillo, incapaz de inquietar seriamente la portería defendida por Horkas, que apenas tuvo que intervenir durante el encuentro.

Manu Fuster sentencia con un golpe de calidad

En la segunda mitad, el partido bajó aún más de ritmo. Las Palmas, cómoda con el resultado, optó por controlar el juego y esperar su oportunidad. Esta llegó con Manu Fuster, uno de los jugadores más determinantes del equipo, que firmó el segundo tanto con un disparo brillante desde la frontal del área.

El 2-0 dejó el encuentro prácticamente resuelto. El Leganés, lejos de reaccionar, continuó mostrando falta de ideas y escasa intensidad, lo que facilitó un tramo final muy tranquilo para los locales.

Fortaleza en casa y ambición intacta

Con este triunfo, Las Palmas encadena una racha muy positiva en su estadio, donde se ha mostrado especialmente sólida. El equipo ha demostrado que, incluso sin brillar, es capaz de sumar victorias clave en momentos decisivos de la temporada.

El objetivo es claro: seguir presionando a los equipos de arriba y pelear hasta el final por el ascenso a la élite del fútbol español.

Un Leganés sin reacción

Por su parte, el Leganés dejó pasar una oportunidad importante y continúa en una dinámica preocupante. Su rendimiento irregular y la falta de contundencia en ambas áreas le obligan a seguir luchando para asegurar la permanencia.

El contraste entre ambos equipos fue evidente: mientras uno avanza con paso firme hacia sus metas, el otro sigue atrapado en dudas, con la necesidad urgente de mejorar para evitar complicaciones en el tramo final del campeonato.