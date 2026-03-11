El último movimiento de Gerard Piqué en el Andorra tiene nombre propio: Carles Manso

El ex futbolista apostó en su momento por darle el cargo de entrenador a un hombre de la casa como Carles Manso. Después de 14 jornadas al frente del cuadro andorrano, estaría a solo dos puntos del play off en una hipotética clasificación

El Andorra fue uno de los equipos que el pasado verano ascendió desde Primera RFEF a LaLiga Hypermotion. El cuadro del que es dueño el ex futbolista del Barcelona, Gerard Piqué regresaba al fútbol profesional y lo hacía con varios problemas como la incertidumbre en relación a donde jugaría como local, entre otros.

Finalmente la Federación Andorrana de Fútbol cedió Encamp pero de ahí vino el problema de la publicidad de la propia Federación cuando el Andorra jugaba como local ya que el equipo tenía unos patrocinadores y la Federación otros

Con todo esto, el Andorra arrancó con un técnico contrastado como Ibai Gómez al frente. El Andorra empezó maravillando con su fútbol y en la jornada 7, tras cuatro victorias, dos empates y solo una derrota, se colocaba tercero con 14 puntos y a la zaga de Cádiz y Deportivo de La Coruña.

Ese buen comienzo fue un espejismo para los de Ibai Gómez ya que en las siguientes ocho jornadas el Andorra no logró ni un solo triunfo y solo pudo sumar tres puntos de 24 posibles que le llevaron a puestos de descenso. En ese momento el Andorra decidió dar un giro de 180 grados, despidió a Ibai Gómez y colocó en el puesto de entrenador (interino) a un Carles Manso que formaba parte del cuerpo técnico del equipo.

La llegada de Carles Manso relanza al Andorra

Con Carles Manso al frente, técnico de tan solo 33 años lo que lo convierte en el más joven de toda LaLiga Hypermotion, el Andorra ya ha disputado 14 encuentros de Liga. Los resultados no mienten y el Andorra ha sumado 21 puntos de 45 posibles. En lo que a goles se refiere, el Andorra de Carles Manso ha sumado 19 por 17 en contra.

El Andorra, como recién ascendido que es, tiene como objetivo pelear por la permanencia en LaLiga Hypermotion y después de 29 jornadas no le va nada mal a los dirigidos por Carles Manso. El Andorra suma 38 puntos, ocupa la duodécima plaza de la tabla y tiene el descenso a siete puntos gracias en cierta medida a las tres victorias consecutivas enlazadas en este último tramo de competición.

Un Andorra que con Carles Manso roza el play off de ascenso

Los buenos números de Carles Manso cobran más valor cuando se analizan teniendo en cuenta una hipotética clasificación desde su llegada a Encamp como primer entrenador. Con Carles Manso en el banquillo, el Andorra sería octavo con esos anteriormente citados 21 puntos y solo estaría a dos de los puestos de play off que marcaría el Ceuta de José Juan Romero.

La solidez del Andorra marca su crecimiento

Sobre la solidez de su equipo, en la previa del encuentro ante el Sporting de Gijón del pasado fin de semana, Carles Manso valoró el crecimiento y la madurez de los suyos: "El balance desde aquel partido es muy positivo. En aquel primer encuentro nos pusimos al mando del equipo y en la primera parte, allí, mostramos mucho dominio y un muy buen juego. Por desgracia nos hicieron gol, de penalti, en el minuto 100. Hemos ido afianzando las ideas. Hemos merecido más puntos, pero es que nos han penalizado algunos errores puntuales. Las dos últimas victorias muestran que el equipo va hacia arriba, estamos ganando en madurez y solidez. Ojalá en lo que quede logremos la salvación lo más rápido posible para seguir en Segunda, que es lo que queremos".