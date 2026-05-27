Eder Sarabia anuncia su salida del Elche y explica los motivos: "Nos hemos dejado la vida en estas dos temporadas"

El técnico vasco ha anunciado su salida del club ilicitano, además de explicar los motivos de la decisión tomada, tras dos temporadas en las que ha logrado un ascenso a Primera División y la salvación en LaLiga EA Sports: "Es un momento de parar, no vamos a entrenar, no nos vamos a otro sitio, en principio la idea es descomprimir unos meses"

Eder Sarabia ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa. El Elche ha anunciado esta mañana por sorpresa la cita en el Estadio Martínez Valero con el técnico vasco como principal protagonista.

En este sentido, Eder Sarabia ha anunciado su salida definitiva del Elche. Por un lado, el técnico que llegó en 2024, se marcha del club ilicitano dos años después. Además, la entidad terminó esta temporada con las buenas noticias de lograr la permanencia en Primera División, sufrida hasta el último día en el choque ante el Girona.

Eder Sarabia dice adiós al Elche tras un ascenso a Primera y una salvación con 43 puntos

Eder Sarabia se pronunció el pasado sábado, tras el encuentro contra el Girona, sobre la próxima temporada y sus planes de futuro: "Vamos a darle un par de vueltas a todo esto. Pero ahora, sobre todo, disfrutarlo y consolidarse con una idea, con unos cimientos fuertes y con la unidad que estamos demostrando". El técnico apuntó a una posible continuidad en el club, sobre todo sabiendo que tenía contrato hasta junio de 2027.

Además, Eder Sarabia fue clave en el ascenso del Elche la pasada temporada, junto con Levante y Oviedo. El técnico vasco devolvió a la entidad ilicitana a la máxima categoría del fútbol profesional. Tras ello, en la que ha sido su segunda campaña al frente del banquillo del Martínez Valero, ha logrado una sufrida permanencia en Primera División, quedándose el equipo a tan solo un punto de la zona de descenso, gracias al empate ante el Girona.

Eder Sarabia se despide del Elche: "Dos años increíbles, ojalá entiendan mis motivos"

De esta manera, Eder Sarabia ha querido comparecer en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para explicar los motivos de su salida del Elche: "Entiendo que podamos dejar tristes a mucha gente, con la que hemos vivido dos años maravillosos, que seguramente estén un poco decepcionados. Mi objetivo al final de la rueda de prensa es que comprendan los motivos. Hemos vividos dos años increíbles. Recordamos el primer día, en junio de 2024, y ha pasado todo de lo que nos comprometimos".

Eder Sarabia, que viene de cerrar la temporada empatando ante el Girona, ha seguido hablando de su decisión: "Mi agradecimiento eterno a toda la gente del club. Nos han apoyado en momentos difíciles, nos han dejado trabjar, hemos tenido nuestros más y nuestros menos porque está profesión te lleva a ello. Vinimos con un sueño.

"El Martínez Valero es uno de los mejores campos de Primera División. Hemos conseguido cosas históricas. Esto no podría haber salido sin este tipo de jugadores, como el ascenso y la permanencia en Primera".

Eder Sarabia se rinde a Elche: "Nos sentimos ilicitanos, nos hemos dejado la vida"

En este sentido, Eder Sarabia ha dejado claro que "eramos félices viniendo aquí cada día. La gente del club siempre ha estado entregada, siempre ha estado para ayudar y, sobre todo, la afición y la ciudad. Nos sentimos ilicitanos. Seguramente no sigamos quedando viviendo aquí". Hemos recibido mucho más de lo que esperábamos, por eso nos hemos dejado la vida en estas dos temporadas por conseguir esos dos objetivos, por devolverle dónde se merecen estar".

Por otro lado, Eder Sarabia confirmó que no dirigirá ahora a un nuevo equipo: "Creo que tengo todavía muchas cosas que mejorar y aprender. Esto nos hace entender que es un momento de parar, no vamos a entrenar, no nos vamos a otro sitio. Nos vamos a tomar unos meses para descomprimir un poco y prepararnos y ordenarnos un poco y atender otras necesidades. La profesión de entrenador te desgasta mucho. Es una decisión que la tomamos el domingo, en una conversación con mi mujer".

Eder Sarabia frena su carrera tras salvar al Elche: "Es momento de parar y prepararnos mejor"

El técnico vasco, que logró finalmente la permanencia con el Elche, afirmó que "en principio la idea es parar unos meses, pero sin ponernos ninguna presión de cuándo sea esa vuelta. Ya ayer estuvimos hablando en una conversación con mi mujer y gente de alrededor para enfocarnos en lo que queremos ser y disfrutar en otras cosas. Es parte del proceso".

Por último, Eder Sarabia explicó que quieren "estar más preparados. Teniendo en cuenta que hemos tenido un gran éxito pero entendemos que ahora mismo necesitamos atender a todo esto. En principio entiendo que es algo que no querían los jugadores, les ha sorprendido, pero antes que nada somos personas. Creo que eso va a quedar ahí para siempre".