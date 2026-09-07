Ecclestone, detenido a los 95 años por llevar un rifle oculto en su maleta

Ha sido arrestado porque levaba dicho arma no declarada entre su equipaje cuando se disponía a pasar un control rutinario en el aeropuerto de Tires, en Cascais

A los 95 años y con un rifle escondido entre su equipaje. Como para no detenerle. Y, además, es reincidente. Bernie Ecclestone vuelve a ser noticia pero no por el mundo del motor sino porque ha sido arrestado en Portugal por portar ilegalmente un arma.

Dicha detención, según las fuentes locales, se habría producido durante un control rutinario en el aeropuerto de Tires, en Cascais, tras aterrizar a bordo de su jet privado procedente de Saanen (Suiza), donde el empresario británico posee un chalet.

Los agentes de la División Aeroportuaria de la Policía de Seguridad Pública (PSP) realizaron las inspecciones pertinentes al equipaje e interceptaron el arma sin registrar. Cabe recordar que no es la primera vez que el magnate protagoniza un escándalo de este tipo.

En mayo de 2022, Ecclestone ya fue arrestado por la policía en el aeropuerto de Campinas, en Brasil, cuando se disponía a abordar un vuelo privado llevando consigo una pistola LW Seecamp 32 indocumentada. En aquella ocasión, el empresario afirmó desconocer que el arma estaba dentro de su equipaje antes de facturar.

Horas más tarde, la Oficina de Seguridad Pública del Estado de São Paulo confirmó la intervención y Ecclestone fue puesto en libertad y continuó su viaje hacia Suiza tras abonar una fianza de 6.000 reales brasileños (alrededor de 1.150 euros) y la confiscación del arma. Más tarde, quitó importancia al asunto calificándolo como un "incidente tonto e insignificante" y asegurando que simplemente había sido interrogado.

Días después, el exdirigente de la F1 confesó que había adquirido aquella pistola años atrás comprándosela a un mecánico del gran circo como medida de disuasión. Ahora, con su segunda detención, podría caerle un castigo mucho más severo al ser reincidente.

¿Quién es Bernie Ecclestone?

Es un exdirigente deportivo, expiloto de automovilismo, empresario y químico británico. Fue presidente y director ejecutivo de la Formula One Management y la Formula One Administration desde su fundación hasta su dimisión el 16 de enero de 2014 por su acusación en el caso Gribkowsky, en el que supuestamente sobornó con 33 millones de euros al banquero alemán Gerhard Gribkowsky.

Tras ello, con sus empresas también manejaba la administración, organización y logística de cada Gran Premio de Fórmula 1, hasta el 23 de enero de 2017, día en el cual fue apartado de sus funciones como CEO de la empresa debido a la presencia de la compañía americana Liberty Media.

Poseía la colección de coches más grande del mundo

En diciembre de 2024, puso a la venta su gran colección de coches F1, considerada la más grande del mundo, compuesta por 69 coches.

Su primera experiencia como piloto comenzó en 1949 en la Fórmula 3 de 500cc, adquiriendo un Cooper Mk V en 1951. Participó en un número limitado de carreras, principalmente en su circuito local, Brands Hatch, porque sus aspiraciones se vieron truncadas de golpe cuando chocó con Whitehouse Bill y aterrizó en el aparcamiento exterior de la pista. Después de este accidente, decidió abandonar estas competiciones para siempre y centrarse en el mundo de los negocios.

A sus 95 años, ya ha sobrevivido a una operación de corazón que se hizo con un triple bypass en 1999. Y parece que está dispuesto a poner su corazón a prueba de bomba, nunca mejor dicho.