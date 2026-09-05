Fernando Alonso explota en Monza contra la Fórmula 1 y contra Honda: "Esto ya no es el templo de la velocidad"

El asturiano se marchó bastante molesto por no haber podido aprovechar el último intento que le quedaba en la Q1. Y, al bajarse de su monoplaza, no dudó en arremeter de nuevo contra el nuevo reglamento

Fernando Alonso (Aston Martin) ha vuelto a los infiernos de Aston Martin. Después de ilusionarse con la mejora experimentada tanto en Hungría como en los Países Bajos, el asturiano ha vuelto a toparse con la realidad.

Así, tras otra nefasta 'Qualy' por parte de su monoplaza, saldrá decimoctavo este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno.

Y nada más bajar de su monoplaza, alertó del problema que habían sufrido: "Actualmente estamos investigando un problema con el coche que nos obligó a quedarnos en 'boxes' al final de la Q1 (la primera ronda de la calificación). El motor no arrancó, así que tuvimos un problema con la unidad de potencia. No sé si el motor de combustión interna, la batería o lo que sea, pero sí, no arrancó. Así que no pudimos aprovechar todo el potencial en la clasificación".

El piloto ovetense de 45 años se ha quedado con las ganas de haber exprimido su coche hasta la última vuelta: "Por ese motivo perdimos la oportunidad de usar neumáticos nuevos, lo que provocó que nuestra clasificación se fuera al traste y no tuviésemos la oportunidad de mejorar nuestro tiempo de vuelta".

Ahora, tendrá que buscar otro milagro como el de Zandvoort, donde realizó solo una parada, si quiere soñar, al menos, con puntuar: "Sabemos que estamos por detrás de nuestros competidores, especialmente debido a la falta de ritmo que tenemos en las rectas, lo que hace que esta pista sea muy difícil y dura para nosotros”.

Eso sí, siendo realista, Fernando cree que, por mucho que hubiese podido realizar ese último intento, sólo habrían superado a los dos Cadillac: “Creo que aún hay más por venir. Solo usamos un juego de neumáticos y el tiempo que marcamos lo hicimos con un juego desgastado después de esperar mucho tiempo en el pitlane, con los neumáticos fríos, etc. Así que creo que aún podíamos haber sacado algo más en el último intento. Probablemente, quizás por delante de los Cadillac, pero nada más que eso".

Alonso y su nuevo aviso a la Fórmula 1

La experiencia de Fernando Alonso le ha evitado un sofocón de mayores dimensiones. Y es que el asturiano ya sabía lo que le esperaba en Monza este fin de semana. Pese a ello y manteniendo el tono calmado en sus declaraciones, no ha podido evitar mandarle un recado a los dirigentes de la Fórmula 1.

"Creo que sabíamos que este circuito era, como dije, junto con Las Vegas, el peor para nosotros y el más exigente. Perdemos mucho en las rectas. No estamos ciegos. Vemos los mismos datos que vosotros y sabemos que tenemos que trabajar en la potencia. Creo que hay objetivos claros para el año que viene", empezó subrayando el piloto de Aston Martin.

"Ha sido tal y como esperaba. Ha sido diferente a lo que ha sido Monza siempre. Entramos en el circuito y leemos 'Templo de la velocidad'. Ya no es el templo de la velocidad. Creo que llegamos a los 350 o 360 en Barcelona, a 355 en Budapest. Y creo que en Monza estamos rondando los 312. Así que ya no es el templo de la velocidad", finalizó el español.