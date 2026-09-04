Fernando Alonso y Carlos Sainz confirman que no pueden competir en Monza

Leclerc dominó los primeros libres de entrenamientos y Russell se ha impuesto en la segunda sesión de ensayos en Monza. Mientras, los dos pilotos españoles han confirmado que no tienen coches para competir en el 'Templo de la velocidad'

El inglés George Russell (Mercedes) ha sido el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.

En la mejor de sus 29 vueltas, Russell cubrió los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 22 segundos y 559 milésimas, 120 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con una ventaja de 141 sobre su compañero en Mercedes, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial y que ha sido penalizado por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia, por lo que el domingo saldrá desde el fondo de la parrilla.

El inglés Lando Norris (McLaren), que defiende título y viene de ganar las últimas dos carreras, en Hungría y en Países Bajos, firmó el cuarto tiempo, a 384 milésimas, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando; con el que firmó el quinto crono su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari).

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), asimismo con gomas blandas, se inscribieron decimoséptimo -a 1,341 segundos- y decimonoveno -a dos segundos y medio-. en la tabla de tiempos del segundo ensayo de un Gran Premio que se disputa con alerta de calor extremo en el templo de la velocidad. Sainz giró 29 veces, once más que el doble campeón mundial asturiano, que festejó dos de sus 32 victorias en la F1 en esta pista (en 2007 y en 2010).

Los ensayos se completarán este sábado, horas antes de la sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera del domingo, prevista a a 53 vueltas, para completar un recorrido de 306,7 kilómetros.

La FP1 tampoco fue buena para los españoles

Antes, en la sesión matinal, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido por delante de su compañero, el séptuple campeón del mundo británico Lewis Hamilton, en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia.

En la mejor de sus 29 vueltas, Leclerc cubrió los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 23 segundos y ocho milésimas, 173 menos que Hamilton, que dio 26 y al igual que él logró su crono con el neumático de compuesto medio en el circuito en el que Ferrari corre en casa, en un fin de semana en el que homenajea al otro siete veces coronado, el alemán Michael Schumacher. con motivo del 30 aniversario del debut del 'Kaiser' con la escudería más laureada de la historia de la F1.

En esta sesión, George Russell (Mercedes) marcó el tercer crono, a 304 milésimas y con las gomas blandas, en un ensayo en el que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), con medias, se inscribieron decimosexto -a 1.819 segundos- y vigésimo primero -a tres segundos de Leclerc- en la tabla de tiempos de una sesión en la que se anunció -para todo el fin de semana- alerta de calor extremo en el templo de la velocidad.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, fue quinto, con los blandos y a 636 milésimas del monegasco. El neozelandés Liam lawson -que vuelve a sustituir en Red Bull al francés Isack Hadjar. lesionado en una muñeca- fue cuarto, a poco más de cuatro décimas.