La FIA modifica el podio de Mónaco y la clasificación del Mundial de F1 sufre cambios

El francés Isack Hadjar (Red Bull) recupera el tercer puesto que inicialmente había logrado el pasado 7 de junio en el Gran Premio de Mónaco

Hadjar, finalmente, sumará el podio de Mónaco a su palmarés en la F1.IMAGO

Veredicto definitivo después de revisarlo todo y de escuchar todo tipo de alegaciones y recurdos. Finalmente, la FIA le ha concedido al francés Isack Hadjar (Red Bull) el tercer puesto que inicialmente había logrado el pasado 7 de junio en el Gran Premio de Mónaco, el quinto del Mundial de Fórmula Uno.

Con un comunicado emitido este viernes, la Federación Internacional del Automóvil ha dictado sentencia en el circuito de Monza, marco del Gran Premio de Italia que se disputa este fin de semana.

Cabe recordar que el piloto galo había cruzado tercero la meta en el icónico circuito de la calles de Mónaco, donde el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó por delante del inglés Lewis Hamilton (Ferrari), séptuple campeón del mundo.

Sin embargo, Hadjar fue sancionado por haber sobrepasado supuestamente el tope de velocidad permitido en el 'pit lane', por lo que el tercer puesto de Mónaco pasó al francés Pierre Gasly (Alpine).

Este viernes, la FIA atendió el recurso presentado por Red Bull y Hadjar -que, lesionado en una muñeca, curiosamente, no corre en Monza, donde lo sustituye el neozelandés Liam Lawson- recupera el podio 'perdido' en Montecarlo.

Alpine emite un comunicado

La reacción de Alpine no ha tardado en llegar, y aunque la escudería gala acepta lo decidido, no ha ocultado su malestar: "El equipo expresa su decepción y frustración con el fallo del Tribunal Internacional de Apelación de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco de 20262, dijo el comunicado de Alpine.

Si bien no estamos de acuerdo con la decisión y mantenemos firmemente que el coche número 10 no superó el límite de velocidad en el pitlane en ningún momento de la carrera, el equipo reconoce el fallo del panel de jueces en la reciente audiencia celebrada en París.

Aunque el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que hemos sido sancionados injustamente, el equipo está firmemente centrado en seguir mejorando su rendimiento en pista y se mantiene en una reñida y competitiva lucha por el campeonato. Este resultado no mermará los esfuerzos ni la motivación del equipo para alcanzar sus objetivos al final de la temporada".

Clasificación Mundial de pilotos de F1 2026 tras la corrección del Gran Premio de Mónaco

1. A. Antonelli (Mercedes) 242 puntos

2. L. Hamilton (Ferrari) 183

3. G. Russell (Mercedes) 183

5. L. Norris (McLaren) 159

4. C. Leclerc (Ferrari) 155

6. M. Verstappen (Red Bull) 112

7. O. Piastri (McLaren) 104

8. I. Hadjar (Red Bull) 71

9. L. Lawson (Racing Bulls) 49

10. P. Gasly (Alpine) 35

11. A. Lindblad (Racing Bulls) 23

12. F. Colapinto (Alpine) 19

13. O. Bearman (Haas F1) 18

14. G. Bortoleto (Audi) 10

15. C. Sainz (Williams) 6

16. N. Hulkenberg (Audi) 6

17. A. Albon (Williams) 5

18. E. Ocon (Haas F1) 3

19. F. Alonso (Aston Martin) 3

20. L. Stroll (Aston Martin)

21. V. Bottas (Cadillac)

22. S. Pérez (Cadillac)

Clasificación Mundial de constructores de F1 2026 tras la corrección del Gran Premio de Mónaco

1. Mercedes 425 puntos

2. Ferrari 338

3. McLaren 265

4. Red Bull 189

5. Racing Bulls 70

6. Alpine 54

7. Haas F1 21

8. Audi 16

9. Williams 11

10. Aston Martin 3

11. Cadillac 0