Los Aston Martin, pese a Fernando Alonso, vuelven a la cola de la Fórmula 1

Los terceros libres certifican el descalabro de la escudería con sede en Silverstone en el Gran Premio de Italia 2026

Tras la euforia desatada por el noveno puesto de Fernando Alonso en Zandvoort y las prestaciones de Aston Martin con las mejoras de los dos últimos grandes premios, el piloto asturiano trató de calmar los ánimos y avisar que en Monza iban a sufrir.

Sus predicciones para el Gran Premio de Italia 2026 se han hecho realidad de la forma más dura y a falta de que la Clasificación certifique la vuelta a la cola de los Aston Martin, los monoplazas verdes vuelven a luchar con Cadillac por no ser los peores de la parrilla este fin de semana.

Fernando Alonso, en una sus vueltas 'mágicas', se permitió hacer mejor tiempo que Bottas y Checo Pérez y acabar los terceros Libres (FP3) en la decimonovena posición, pero muy lejos de los Williams, que en los´dos últimos grandes premios estaban por detrás y que ahora son medio segundo más rápidos en la pista italiana.

Cierto es que Monza es un circuito donde prima la potencia y que eso es lo que le falta, precisamente, a Aston Martin. Las supuestas mejoras que llegaban en los Países Bajos estuvieron por debajo de lo esperado y, por eso, el equipo no está donde debería estar.

George Russell sigue mandando en Monza

En cuanto al resultado de estos últimos Libres, George Russell volvió a mandar un aviso a Ferrari y terminó al frente de la clasificación tras ser el más veloz sobre el trazado de Monza. Russell estableció un registro de 1:22.219 en su mejor intento, aprovechando el rendimiento del neumático blando. El Mercedes superó por 226 milésimas a Lewis Hamilton, segundo con Ferrari, mientras que Max Verstappen colocó su Red Bull en la tercera posición, a 350 milésimas del tiempo de referencia.

Con este resultado, el piloto británico llega así con buenas sensaciones a la Clasificación de la decimotercera cita del campeonato de Fórmula 1, aunque con Verstappen tan cerca -a tres décimas- y con ocho pilotos metidos en medio segundo, todo puede pasar en la lucha por la parrilla de salida.

La cuarta plaza fue para Andrea Kimi Antonelli, actual líder del Mundial, que se quedó a 361 milésimas del británico, aunque afrontará el domingo una carrera especialmente complicada. El piloto de Mercedes deberá partir desde la última posición de la parrilla después de recibir una penalización por haber excedido el límite permitido de cambios de componentes de la unidad de potencia.

Sin Hadjar aún, Liam Lawson volvió a correr con Red Bull, aunque sigue sin rendir como lo hacía con RB. De hecho, su compañero en esta escudería, Lindblad, acabó cinco puestos por delante del piloto neozelandés.

Clasificación FP3 del Gran Premio de Italia 2026 de Fórmula 1

1. G. Russell (Mercedes) 1:22.219

2. L. Hamilton (Ferrari) +0.226

3. M. Verstappen (Red Bull) +0.350

4. A. Antonelli (Mercedes) +0.361

5. L. Norris (McLaren) +0.406

6. C. Leclerc (Ferrari) +0.489

7. A. Lindblad (Racing Bulls) +0.505

8. O. Piastri (McLaren) +0.554

9. P. Gasly (Alpine) +0.679

10. F. Colapinto (Alpine) +0.882

11. N. Hulkenberg (Audi) +0.907

12. L. Lawson (Red Bull) +0.984

13. G. Bortoleto (Audi) +1.079

14. O. Bearman (Haas F1) +1.366

15. Y. Tsunoda (Racing Bulls) +1.598

16. C. Sainz (Williams) +1.656

17. E. Ocon (Haas F1) +1.801

18. A. Albon (Williams) +2.218

19. F. Alonso (Aston Martin) +2.700

20. V. Bottas (Cadillac) +2.785

21. S. Pérez (Cadillac) +2.812

22. L. Stroll (Aston Martin) +3.336