Bojan explica la "conexión humana" que Ibrahimovic logró con él en el Barça de Guardiola: "Mientras yo esté aquí, no te va a pasar nada"

"Tuvo un proceso de adaptación a otra posición diferente a la que él estaba acostumbrado. Pese a ello, demostró ser un gran profesional y un gran compañero", resalta el ahora secretario técnico del Barça sobre el que fue su compañero de vestuario

Zlatan Ibrahimovic llegó al Barcelona en el verano de 2009 como una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Tan sólo militó una temporada como azulgrana, tras dominar en Italia con el Inter. Su aterrizaje en el Barça del sextete, con Pep Guardiola en el banquillo, no fue del todo sencillo. El sueco estaba llamado a elevar aún más el potencial ofensivo del conjunto azulgrana, pero su adaptación a las exigencias de Pep Guardiola no fue tan sencilla como muchos esperaban. ,

Aquel curso terminó siendo el único de Ibrahimovic en el conjunto azulgrana. Disputó 45 partidos oficiales, teniendo en cuenta la Supercopa de España 10/11; marcó 22 goles y dio 13 asistencias, además de conquistar la Liga, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Un currículum envidiable que, sin embargo, no fue suficiente para evitar su marcha, pesando más las diferencias futbolísticas con Guardiola y la dificultad para encajar plenamente en el sistema blaugrana, lo que terminó precipitando su salida al Milan.

Ahora, Bojan Krkic, quien fuera compañero suyo en el vestuario del FC Barcelona y ahora sea miembro de la dirección deportiva azulgrana que lidera Deco, se ha referido al paso del sueco Zlatan Ibrahimovic por el FC Barcelona, poniendo el foco en un aspecto menos conocido de aquella temporada: el enorme esfuerzo físico que suponía para Ibrahimovic adaptarse al fútbol del Barcelona.

Bojan, sobre Ibrahimovic: "No encuentres a nadie que te hable mal de Ibra como compañero"

Bojan ha hablado sobre Ibrahimovic en el podcast de Willyrex y ha querido separar al futbolista de las circunstancias que rodearon aquella temporada. Su recuerdo del sueco como compañero es especialmente positivo. "Yo no creo que encuentres a nadie que te hable mal de Ibra como compañero", explica Bojan, antes de recordar que el delantero vivió "un año muy difícil a nivel profesional en Barcelona".

La dificultad, según Bojan, tiene una explicación muy sencilla y que está relacionada con el propio estilo de juego del Barcelona de Pep Guardiola. "Pesaba más de cien kilos y llegó a un Barcelona que jugaba 4-3-3, donde él era el punta de ataque y donde el juego que nosotros hacíamos era de mucha presión", relata el ahora secretario técnico culé.

La explicación al problema de Ibrahimovic en el Barcelona, según Bojan

No era un Barça que pudiera permitirse que un jugador quedara desconectado de la presión tras pérdida. El equipo de Guardiola exigía esfuerzos constantes a todos sus futbolistas; también a Ibrahimovic. De hecho, el propio Guardiola reconoció posteriormente que no había sabido sacar todo el rendimiento del delantero y asumió parte de la responsabilidad por su adaptación. "Claro, un tío de la envergadura de Ibra, que nunca en la vida seguramente había hecho tal presión, tú lo tenías que ver al descanso", recuerda Bojan, quien resume a la perfección el sacrificio de Ibrahimovic como culé: "Estaba destruido. Se cambiaba a mi lado y muchas veces me decía: 'Es que estoy muerto'".

Ibrahimovic era un delantero de unas condiciones físicas extraordinarias, capaz de jugar de espaldas, proteger el balón y dominar en el área, pero aterrizó en un equipo cuyo funcionamiento colectivo exigía un tipo de esfuerzo diferente. "Es un delantero que tú has contratado para que te haga goles, para que te haga asistencias. Para que sea el Ibra que era... Cuando te implicas tanto defensivamente desgastas un poco la otra parte. Tuvo un proceso de adaptación a otra posición diferente a la que él estaba acostumbrado. Pese a ello, demostró ser un gran profesional y un gran compañero. El tramo final de temporada, que para él no fue fácil...", resalta Bojan Krkic al hablar del delantero sueco.

La conexión humana de Bojan y Ibrahimovic

Al margen de lo puramente deportivo, Bojan también quiso compartir con Willyrex una anécdota personal con Zlatan Ibrahimovic en su primer día en el vestuario azulgrana, donde se cambiaban juntos. "Hasta que yo esté aquí, a ti no te va a pasar nada. Era alguien que me quería proteger. Que había conectado contigo a nivel humano", relata el que fuera internacional con España, quien se vio directamente afectado por la llegada de Ibrahimovic.

"Yo tenía 20 años, él ya era Zlatan. No me conocía, así que me llamó al vestuario, junto a él, y empezó a darme confianza. 'No te preocupes, estoy aquí'. Los amigos siempre me piden un comentario, o que resuma su 'yo' en una palabra. Yo digo 'gran corazón'. Y luego, bueno, cada partido de entrenamiento era un desafío que había que ganar a toda costa, pero eso ya lo sabes", resaltó.