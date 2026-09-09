El dineral que ingresa al Betis por ganar al Lille y el subidón pronosticado por el superordenador

La remontada en el Pierre-Mauroy garantiza un pellizco sustancial a los verdiblancos y eleva sobremanera sus opciones de clasificarse para la siguiente ronda según cuentas especializadas, incluso entre los ocho primeros

El Betis firmó un estreno inmejorable en su regreso a la Champions al sumar sus tres primeros puntos en la fase liga ante el Lille y demostrar que está de sobra a la altura de la competición con remonada en un estadio difícil.

Victoria de un inmenso valor deportivo, pero también en el económico, tanto en cuanto la victoria supone en la máxima competición continental una inyección financiera considerable.

El Betis suma ya 20 millones de euros ganados en la Champions

Y es que la vuelta al marcador en el Pierre-Mauroy le permite al Betis ingresar 2,1 millones de euros, más del doble de lo que habría percibido en el caso de empatar (700.000 euros). Una cantidad que se suma a los 18,6 millones ganados por la disputa de esta fase en la elite del Viejo Continente, por lo que ya supera los 20 kilos sin contar el dinero extra por el 'market pool' y el 'ticketing'.

Cada triunfo y empate supone un ingreso sensiblemente mayor que el curso pasado en la Europa League y de su posición final en este en el grupo único dependerá la cuantía de los ingresos, con distancia sideral entre los que gana el primero, diez millones de euros, con respecto al último, 700.000 euros.

De este modo, el premio gordo sería lograr la gesta de entrar entre los ocho primeros para pasar directamente a octavos, pues conllevaría engrosar las arcas con 11 millones más, si bien también sería muy lucrativo obtener el pase entre los 24 primeros.

Tercero en la tabla de manera provisional

Aunque todavía es muy pronto, ganar al Lille es un paso de gigante tanto en cuanto se contaba como uno de los rivales de su liga teniendo en cuenta que recibe a Oporto y Feyenoord en casa, también factibles al igual que el viaje a Bratislava. Harina de otro costal son los enfrentamientos en Alemania contra Bayern y Borussia y la visita del Arsenal, por lo que rascar lo máximo en choques como el de ayer es esencial.

Tanto es sí que esta victoria lo ha situado tercero de la tabla a la espera de los doce encuentros que restan por disputarse, y las cuentas especializadas en simulaciones ya han elevado sus posibilidades estadísticas de clasificarse para a siguiente ronda.

Las probabilidades estadísticas del Betis de clasificarse y de hacerlo entre los ocho primeros

De ese modo, el superordenador de Football Meets Data establece que el Betis dispone de un 85% de opciones de clasificarse entre los 24 primeros, por lo que lo da casi por hecho, mientras que también le concede una cuota interesante para colarse entre los ocho mejores, más concretamente el 27,1 %, lo que supone un crecimiento con la estimación antes de comenzar la competición.

De lograr el pase, en las siguientes rondas les esperarían pingües beneficios, pues llegar a cuartos, lo que ya sería un gran éxito deportivo, vendrá acompañado de un ingreso de 12,5 millones, mientras que las semifinales reportarían otros 15; llegar a la final, 18,5; y ganar el título 25 millones de euros.