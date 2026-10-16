Así queda la clasificación de la Euroliga tras las derrotas de Barça y Baskonia

El Baskonia cayó en su visita a Bolonia en la jornada 6 de la mejor competición de clubes de baloncesto de Europa, mientras que el Barça se tuvo que ir a la prórroga en la cual perdió frente al Olympiacos en un encuentro que estuvo muy igualado en todo momento

El Barça perdió contra el Olympiacos en la jornada 6 de la Euroliga.IMAGO

Noche aciaga para el baloncesto español en la Euroliga este viernes, en la cual se cerraba la jornada 6 de la liga regular, después de que Barça y Baskonia perdieran sus respectivos encuentros contra Virtus Bolonia y Olympiacos respectivamente. En otros encuentros disputados, lo más destacado fue la derrota del Panathinaikos en casa frente al Hapoel Tel Aviv, perdiendo así el club griego su imbatibilidad.

El Baskonia de Velimir Perasovic se quedó en la orilla después de remontarle a la Virtus Bolonia 17 puntos en contra. El equipo vasco perdió después de recibir un parcial de 10-0 en la recta final del encuentro. El Barça, por su parte, no pudo doblegar al vigente campeón, el Olympiacos, al cual llevó a la prórroga, pero el club catalán se quedó sin poder de reacción ante el empuje del conjunto griego en el tiempo extra.

El Baskonia perdió en su visita a la Virtus Bolonia.

Zalgiris Kaunas 70-85 Anadolu Efes

Anadolu Efes se impuso por 15 puntos (70-85) a Zalgiris Kaunas en su visita a Lituania en el partido correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga. Los visitantes marcaron el ritmo desde el inicio, lideraron el partido durante 38:49 y nunca permitieron que los locales se pusieran al frente.

El triunfo de Anadolu Efes se construyó sobre una mejor puntería dentro de la pintura, puntos oportunos desde el banquillo y una defensa que convirtió robos en tiros libres de marca.

Besiktas 95-87 Bayern Múnich

El Besiktas hizo valer el factor cancha para derrotar al Bayern Múnich por 95-87 en la sexta jornada de la Euroliga. Los turcos construyeron una amplia ventaja al descanso y resistieron un último empuje para cerrar el partido.

El acierto desde el perímetro fue clave para un Besiktas que tuvo que luchar esta el final contra un Bayern Munich que no estuvo muy fino desde la línea de tres puntos.

Estrella Roja 90-81 Paris

Ibon Navarro sigue cosechando éxitos en el Estrella Roja después de ganar al Paris Basketball por 90-81. El equipo serbio suma así su cuarta victoria consecutiva.

A pesar de ello, el encuentro no fue sencillo ya que al Estrella Roja se le complicó la victoria en la recta final. El jugador más destacado fue Chima Moneke, del Estrella Roja, con 23 de valoración.

Panathinaikos 81-91 Hapoel Tel Aviv

El Hapoel Tel Aviv ha dado un golpe sobre la mesa ya que ha terminado con la imbatibilidad del Panathinaikos, teniendo mucho mérito ya que ha logrado el triunfo en tierras griegas por 81-90.

El encuentro fue muy igualado, pero los de Israel se llevaron la victoria gracias a Elijah Bryant, con 22 puntos de valoración, y los 17 puntos de Zach Leday. En el Panathinaikos, los 22 puntos de Sylvain Francisco no sirvieron para ganar.

Virtus Bolonia 86-78 Baskonia

La Virtus Bolonia reaccionó a tiempo ante el nuevo Kosner Baskonia de Velimir Perasovic, que remontó 17 puntos, pero se le apagó la luz en la recta final de la sexta jornada de la Euroliga que acabó con un 86-78.

Los vitorianos metieron el miedo en el cuerpo a los italianos en un partido gris en el que se salvó el último cuarto del conjunto del entrenador croata, que empató a 74, pero un 10-0 para los de Álex Mumbrú, liderados por Marcus Carr que anotó 20 puntos, dio el cuarto triunfo a los boloñeses.

Barça 100-105 Olympiacos

El Barça sumó su tercera derrota en seis jornadas de la Euroliga después de perder contra el Olympiacos por 100-105 en un partido en el que el equipo de Aleksander Sekulic tuteó al vigente campeón el cual se llevó el triunfo en la prórroga.

El conjunto azulgrana, que llegó a perder de 14 puntos a once minutos del final, forzó el tiempo extra con un triple en el último segundo de Justin Robinson.

A pesar de ello, al Barça le faltó gasolina en los últimos cinco minutos del envite para frenar al base dominicano Jean Montero y al ala-pívot Mbaye Ndiaye, autores de 5 y 6 puntos respectivamente en el tiempo extra.

- Así queda la clasificación de la Euroliga al término de la jornada 6: