Una estrella NBA se pone en el radar del Real Madrid

La baja de Deck ha devuelto al club blanco al 'mercado', aunque Pedro Martínez ha tratado de cortar las habladurías y descarta una incorporación: "No está previsto"

El Real Madrid ha recibido buenas y malas noticias en los últimos días. Las buenas ha sido la clara mejoría del equipo, que ya se pudo apreciar la semana pasada ante el Partizan en Euroliga y que se ha materializado en la paliza al Manresa y el cómodo triunfo a domicilio ante el Olimpia Armani Milán.

La mala es la lesión de Gabriel Deck. El equipo blanco ya jugó los dos partidos de la semana pasada sin él y, el domingo, Pedro Martínez reconoció que la lesión era "más grave" de lo que pensaban y que el club haría oficial el problema.

El Madrid publicó el lunes que Deck tendría que pasar por el quirófano para operarse el hombro izquierdo y eso, previsiblemente, le tendrá unos seis meses de baja. Ante esto y viendo que el Real Madrid se estaba moviendo en el mercado se intuyó que le iban a buscar un sustituto.

Eso no sería nuevo, ni aún estando Deck bien, ya que el Madrid siempre se está moviendo en este tramo de la temporada ante los numerosos descartes que llegan con el arranque de la temporada regular en la NBA. Pero el hecho de que hubiera caído el argentino y que apareciera un nombre en el horizonte muy claro cuadraba.

John Konchar, excompañero de Santi Aldama en los Grizzlies

El 'elegido' era todo un veterano en la NBA, John Konchar, un alero con experiencia en la Liga norteamericana tras su paso por Memphis Grizzlies y Utah Jazz, la pasada temporada, y que ha estado en las últimas semanas con los campeones, New York Knicks.

Ahora mismo, tras siete años en la NBA, no tiene equipo y ya hay clubes de la Euroliga interesados. Aunque su nombre ha sido asociado al Real Madrid, Olympiacos, que también está a todo lo que se mueve y es bueno en la NBA, lo ha colocado en el radar.

Se trata de un alero con más de 380 partidos en la NBA, aunque nunca ha dejado de ser un jugador de rotación, especialmente en los Grizzlies, donde ha pasado la mayor parte de su carrera en la Liga norteamericana.

Aunque Lonnie Walker también ha quedado libre en las últimas horas y el Madrid ya intentó ficharlo por dos veces, esta vez ni se lo plantea. La llegada de Nick Smith Jr. pretende cubrir la deficiencia detectada en los últimos años y cada vez tiene más protagonismo en el equipo.

Pedro Martínez se apaña con lo que tiene

Y, por si aún hubiera alguna duda de lo que va a hacer el Madrid en las próximas semanas, su entrenador, Pedro Martínez, la ha tratado de cerrar. "No está previsto" incorporar a nadie por Gaby Deck, señaló el catalán tras el partido de Milán.

"Tenemos una plantilla muy larga. Ahora mismo tenemos dos lesionados de larga duración -el otro es Garuba, que se pierde la temporada-, pero consideramos que podemos seguir siendo competitivos con los jugadores que tenemos, como lo hemos demostrado hoy", afirmó Pedro Martínez.

El técnico del Real Madrid tendrá que cubrir la ausencia de Deck, que puede jugar en varias posiciones, pero que habitualmente lo hace de '3' o '4', con jugadores como Shulga, Luwawu-Cabarrot u Okeke, ya que para la posición de '4' tiene a Mikael Jantunen y Jaime Pradilla. Con una plantilla tan larga, hay argumentos en el Madrid para no tener que ir al mercado. Pero eso es algo que nunca se puede descartar.