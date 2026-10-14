Real Madrid - ASVEL: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la Euroliga 2026-2027

El Real Madrid, tras ganar en Milán, recibe al ASVEL con la intención de equilibrar su balance en este inicio de Euroliga

El Madrid regresa a su fortín del Movistar Arena después de romper su racha a domicilio y estrenarse en Milán. El equipo de Pedro Martínez sigue experimentando un crecimiento en los últimos encuentros, conforme algunos de los nuevos jugadores se van asentando en la rotación y los que llegan de la NBA se acoplan al baloncesto FIBA.

Entre Euroliga y ACB ya suma cuatro victorias consecutivas que dan tranquilidad tras las tres derrotas con las que empezó el torneo europeo. Ahora llega un ASVEL Lyon-Villeurbanne que a priori era candidato a volver a ocupar las últimas plazas, pero que ha ganado dos de los cinco partidos que ha disputado y está empatado con el cuadro madridista.

“El Asvel es un equipo que juega muy rápido, tira muchísimo de tres puntos y tiene algunos jugadores que son muy peligrosos. El más conocido e importante es Patty Mills, que está haciendo 20 o 25 puntos en partidos con muy pocos minutos de juego”, señalaba Pedro Martínez con respecto a su rival de este jueves y a un Mills que ya sufrió el Madrid el pasado año con La Laguna Tenerife.

Los blancos no se fían por ello, pero cuentan con su público y con un pabellón donde sólo perdieron una vez el año pasado en Euroliga. Sin Deck, baja para varios meses, Pedro Martínez tiene recursos de sobra para oponer a los franceses, que suelen bajar siempre mucho lejos de casa.

“Creo que va a ser un partido de muchos puntos y mucho ritmo porque nosotros también vamos a querer jugar así. Ellos son un equipo muy peligroso, sobre todo, si no defendemos bien la línea de tres”, advierte el técnico catalán, al que le gusta correr y tirar, como al ASVEL, por lo que se prevé un encuentro entretenido.

A qué hora es el Real Madrid - ASVEL Villeurbanne de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2026-2027 entre el Real Madrid y el ASVEL Villeurbanne, perteneciente a la jornada 6 de la fase regular de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 15 de octubre a partir de las 21:00 horas en el Movistar Arena de Madrid.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - ASVEL Villeurbanne de la Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el ASVEL Villeurbanne se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid en casa se retransmitirá a través de M+Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.