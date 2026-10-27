Así queda la clasificación de la Euroliga tras la victorias de Barça, Valencia Basket y Real Madrid

Buena jornada para los equipos españoles en la Euroliga ya que sólo perdió el Baskonia que se enfrentó al Real Madrid. El equipo blanco, el Barça y el Valencia Basket se sitúan en los puestos altos de la clasificación y refuerzan sus candidaturas para ganarla

Noche redonda para los equipos españoles en la Euroliga ya que ganaron, al menos, tres de los cuatros que podían hacerlo ya que había un encuentro fratricida. El Barça demostró mucha solidez para ganar al Bayern Munich (84-88) a domicilio gracias a un inspirado Kevin Punter, que anotó 23 puntos. Por su parte, el Valencia Basket vuelve a mostrar su candidatura a ganar la Euroliga después de derrotar al Fenerbahçe por 86-78. Por último, en el duelo de equipos españoles el Real Madrid profundizó en la crisis del Baskonia al que ganó por 86-104.

En otros partidos destacados de la jornadas, el Paris Basketball vuelve a la senda de la victoria tras superar al Dubai BC (93-99). El Panathinaikos derrotó a Olimpia Milano (80-75). Por último, el Estrella Roja no tuvo piedad del Maccabi Tel Aviv (100-78).

Dubai BC 93-99 Paris Basketball

El Paris Basketball se llevó la victoria en la pista del Dubai BC en un partido que fue bastante igualado pero que se decantó del lado del equipo francés por su mayor acierto desde el perímetro y desde la línea del tiro libre frente a un conjunto local que estuvo sólido en el rebote.

Jared Rhoden y Nadir Hifi, con 20 puntos cada uno, fueron los líderes del Paris Basketball que sumó la segunda victoria de la temporada en la Euroliga.

Bayern Munich 84-88 Barça

Kevin Punter, autor de 23 puntos y clave en los últimos minutos del partido, fue el héroe para que el Barça ganar en Alemania, donde el equipo azulgrana firmó ante el Bayern MUnich (84-88) la quinta victoria en la Euroliga, la tercera como visitante.

Kevin Punter estuvo bien secundado en la zona por Josh Nebo (12 puntos y 9 rebotes) y Balcerowski (9 puntos). Por el Bayern Munich destacaron Miles Norris y Rokas Jokubaitis, ambos con 17 puntos.

Estrella Roja 100-78 Maccabi Tel Aviv

Ibon Navarro, entrenador del Estrella Roja, tiene motivos para sonreír después de que su equipo se deshiciera con facilidad del Maccabi Tel Aviv. El partido se resolvió en la primera parte ya que el conjunto serbio adquirió una ventaja de 20 puntos que luego se extendió hasta los 25 puntos al descanso.

A partir de ahí, gestión del Estrella Roja que no dio opción a su rival. El jugador más destacado del Estrella Roja fue Tyson Carter que anotó 24 puntos con seis triples.

Panathinaikos 80-75 Olimpia Milano

El Panathinaikos no lo tuvo nada fácil para ganar al Olimpia Milnano en un encuentro en el que el equipo griego tuvo que reaccionar al buen inicio del conjunto italiano el cual pudo forzar la prórroga pero el triple intento no entró.

Krendrick Nunn fue el jugador más destacado del Panathinaikos al anotar un total de 20 puntos, pero es del Estados Unidos estuvo bien escoltado ya que Devon Hall, encestó 15 puntos, Mathias Lessort hizo 13 puntos, Juancho Hernangomez 11 puntos y Leandro Bolmaro, RJ Cole y Darius Thompson anotaron 10 puntos.

Valencia Basket 86-78 Fernerbahçe

Valencia Basket, que dominó durante 30 minutos, se mostró muy sólido para aguantar al poderoso Fenerbahçe el cual asedió en el último cuarto, en el que el equipo turco llegó a ponerse por delante a falta de dos minutos y medio pero no pudieron contener la reacción final de TJ Shorts y de Armori Brooks.

El Valencia Basket cerró el partido con un 11-2 de parcial con el que logró sacar al Fenerbahçe de su zona de confort de anotación pero con el que, sobre todo, dio una enorme muestra de personalidad tras haber visto cómo se escapaba su ventaja.

Baskonia 86-104 Real Madrid

El Real Madrid no se relajó contra un duro Kosner Baskonia al que ganó por 86-104, en la octava jornada de la Euroliga, en un duelo que dominó de principio a fin. El equipo entrenado por Pedro Martínez se impuso a base de físico, el acierto y la velocidad ante un conjunto vasco limitado ya que sólo contaba con nueve jugadores disponibles.

Theo Maledon lideró la victoria del Real Madrid al sumar 19 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias. Estuvo bien escoltado por Timothe Luwawu-Cabarrot, que anotó 14 puntos, y por Damian Jones y Mikael Jantunen que encestaron 13 puntos. En la pintura, Edy Tavares dio seguridad con 10 puntos y 12 rebotes. En el Baskonia destacaron Aj Lawson y Kobi Simmons con 17 puntos cada uno.

El Real Madrid el ganó al Baskonia.

- Así queda la clasificación de la Euroliga tras los partidos del martes de la jornada 8: