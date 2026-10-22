Así queda la clasificación de la Euroliga tras las victorias de Real Madrid y Barça y la derrota de Baskonia

Los dos grandes del baloncesto español continúan con su escalada en la clasificación de la mejor liga de baloncesto después de la NBA y el club vasco no levanta cabeza y se hunde en el último puesto de la tabla clasificatoria

La séptima jornada de la Euroliga tuvo sus buenas y sus malas noticias para el baloncesto español ya que el Real Madrid y el Barça ganaron sus respectivos partidos y siguen con su escalada en la clasificación, mientras que el Baskonia, a pesar de haber dado una buena imagen en Grecia, cayó y se hunde en la tabla clasificatoria.

El Real Madrid, muy inspirado desde la línea de tres puntos, no tuvo piedad del Maccabi Tel Aviv, al que derrotó por 99-113. Por su parte, el Barça le ganó al Olimpia Milano por 81-89 en un duelo en el que Kevin Punter fue el mejor con 17 puntos, y, finalmente, el Baskonia vendió cara su derrota contra el Panathinaikos por 85-79. La jornada para los españoles se cerrará este viernes cuando el Valencia Basket se enfrente al Paris Basketball.

Hapoel Tel Aviv 90-81 Virtus Bolonia

El Hapoel Tel Aviv se impuso como local al Virtus Bolonia en un partido en donde el equipo israelí se sobrepuso al dominio del conjunto italiano que se fue al descanso con 13 puntos de ventaja.

Zach LeDay fue el máximo anotador de la noche con 22 puntos, además de capturar 10 rebotes,. Vasilije Micic anotó 16 puntos y Tai Odiase acumuló 13 puntos. Los tres fueron los líderes del Hapoel Tel Aviv.

Anadolu Efes 89-80 Besiktas

El Anadolu Efes se impuso al Besiktas en un partido que tenía encarrilado, pero que se le complicó más de lo debido. El Efes llegó a ir por delante en el marcador por 19 puntos, pero el Besiktas reaccionó y se colocó a ocho al inicio del último cuarto, pero finalmente no le dio para remontar.

Cameron Payne lideró a Anadolu Efes con 22 puntos, mientras que Dario Saric sumó 14 puntos y Santi Yusta, 13 puntos.

Bayern Múnich 91-107 Dubai BC

El Dubai BC venció al Bayern Munich por 107-91 en la séptima jornada de la Euroliga después de haber obtenido una cómoda ventaja de 27 puntos al descanso (63-36).

Los líderes de la victoria del Dubai BC fueron Mfiondu Kabengele con 24 puntos y 7 rebotes, mientras que Elie Okobo aportó 17 puntos y 9 asistencias. Jaron Blossomgame anotó 16 puntos y McKinley Wright contribuyó con 15 puntos y 5 asistencias.

Maccabi Tel Aviv 99-113 Real Madrid

El Real Madrid venció al Maccabi Tel Aviv con mucha contundencia en un partido que venció gracias a su acierto desde la línea de 3 puntos. El conjunto madridista cimentó su victoria, sobre todo, a partir del descanso.

El equipo blanco dio este jueves continuidad a su voracidad desde el perímetro y, días después de lograr su récord de triples en un partido de la Liga ACB ante el Surne Bilbao Basket con 20, replicó plusmarca en la Euroliga haciendo 21 en una noche en la que el base argentino Facundo Campazzo recuperó su mejor versión: 21 puntos y 28 de valoración.

Panathinaikos 85-79 Baskonia

Panathinaikos reaccionó a tiempo para superar a un serio Baskonia, que estuvo cerca de dar la sorpresa en Atenas, donde cayó con honores por 85-79, en el último minuto de la séptima jornada de la Euroliga.

El equipo vasco peleó hasta el final contra uno de los grandes candidatos al título en un choque del que no se desconectaron en ningún momento y tiraron de los menos habituales para seguir el ritmo del interminable equipo de Zeljko Obradovic. Mathias Lessort fue una tortura para el Baskonia ya que el interior se adueñó de la pintura, anotando 20 puntos.

Olimpia Milano 81-89 Barça

El Barça volvió a la senda del triunfo en la Euroliga al lograr su cuarta victoria en siete jornadas (4-3) en la cancha del Armani Olimpia Milán, que este jueves volvió a decepcionar a la afición del Unipol Forum con otro partido gris para sumar su sexta derrota en la máxima competición continental.

El equipo catalán dominó desde el principio del partido, pero no fue hasta la recta final del mismo cuando certificó su triunfo. Kevin Punter con 17 puntos anotados lideró la ofensiva del club azulgrana.

Partizán 85-82 Estrella Roja

El Partizán de Belgrado hizo bueno el factor cancha y se impuso a su eterno rival el Estrella Roja por 85-82 en un encuentro que dominó el equipo local, pero que se le terminó complicando aunque al final fue capaz de ganarlo en la prórroga.

El Partizán de Belgrado dominó desde el inicio, teniendo diferencias a favor que oscilaban entre los 15 y los 18 puntos, pero el Estrella Roja reaccionó y llevó el partido al tiempo extra en donde el Partizán volvió a ser mejor.

- Así queda la clasificación de la Euroliga: