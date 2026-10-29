El Real Madrid aplasta también a los favoritos a la Euroliga

El equipo de Pedro Martínez barre en el segundo tiempo al Fenerbahçe con otro partidazo del francés Théo Maledon

Ya gana hasta a los favoritos y recientes campeones. Y los destroza. El Real Madrid no llegó a los 100 puntos, pero se quedó cerca (95-76) ante un Fenerbahçe que es, posiblemente, el equipo que mejor defiende en la Euroliga.

El equipo de Pedro Martínez sumó su décimo triunfo consecutivo, el sexto en la Euroliga, y despejó las pocas dudas que hubiera sobre lo que podía hacer ante los favoritos.

Si empezó con tres derrotas a domicilio, de momento, los seis triunfos consecutivos le meten en zona de 'play off' por primera vez en el torneo y consolida el plan ofensivo de Martínez, que tanto está gustando a los aficionados capitalinos.

El gran protagonista del encuentro volvió a ser Théo Maledon, que firmó una actuación estelar con 26 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias, para alcanzar los 35 créditos de valoración. Su velocidad y capacidad ofensiva resultaron determinantes para superar a un Fenerbahce que destacó por su intensidad defensiva y su dominio del rebote ofensivo.

Los turcos, de más a menos

El equipo turco comenzó imponiendo su ritmo gracias a la presión sobre las líneas de pase rivales, que provocó numerosas pérdidas del Real Madrid. Sin embargo, la aportación de Facundo Campazzo, con 10 puntos, permitió a los blancos mantenerse en el partido y reaccionar en el tramo final del primer cuarto.

En el segundo periodo, el Madrid consiguió abrir brecha aprovechando su velocidad al contraataque, aunque el acierto de Talen Horton-Tucker, autor de 16 puntos antes del descanso, redujo la ventaja hasta el 47-42.

El partido se rompió tras la reanudación. El conjunto madridista mejoró su eficacia exterior y encontró en Walter Tavares, que terminó con 14 puntos, una referencia en la pintura. Tres triples consecutivos impulsaron a los locales hasta una ventaja de 18 puntos al final del tercer cuarto, con una defensa que frenó el acierto de los de Jasikevicius.

El Fenerbahce intentó reaccionar en el último periodo, apoyado en el rebote ofensivo y en los 21 puntos del exblaugrana Clyburn, pero el Real Madrid supo gestionar la presión. A eso se unió la aparición de Andrés Feliz en los minutos decisivos, que permitió a los blancos cerrar el encuentro con solvencia.

Con este resultado, el Madrid refuerza su progresión en la Euroliga y cierra octubre con diez victorias en sus últimos once partidos, consolidando las buenas sensaciones de su nueva etapa.

Estrella Roja y París ganan

Sólo dos partidos más se jugaron este jueves, con sorpresa del París Basketball en Belgrado ante el Maccabi; y el más esperado triunfo, también en la capital serbia, del Estrella Roja ante un Bayern que ha empezado muy mal la temporada.

Este viernes se juegan el resto de encuentros de la novena jornada, entre ellos un esperado Barça-Valencia Basket, aunque no podrá ser con el regreso de Mirotic al Palau, pues el hispano-montenegrino se ha lesionado para varias semanas.

Resultados y horarios jornada 9 de la Euroliga 2026-2027

Estrella Roja 103-73 Bayern Múnich

Maccabi Tel Aviv 94-99 Paris Basketball

Real Madrid 95-76 Fenerbahçe

Mañana

Dubai Basketball - Hapoel Tel Aviv (18:00 horas)

Anadolu Efes - Panathinaikos (19:30 horas)

Zalgiris Kaunas - Partizan (20:00 horas)

ASVEL Villeurbanne - Baskonia (21:00 horas)

Olympiacos - Olimpia Milano (21:15 horas)

Virtus Bolonia - Beşiktaş (21:30 horas)

Barça - Valencia Basket (21:30 horas)