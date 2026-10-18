Así queda la clasificación de la Liga ACB tras la victoria del Real Madrid y las derrotas de Barcelona y Baskonia en la jornada 4

La jornada cuatro de la Liga ACB deparó varios duelos directos en la parte alta de la tabla. Se enfrentaron, Basket Zaragoza y Lleida, Basquet Girona y Leyma Coruña, Real Madrid y Bilbao Basket, Valencia Basket y UCAM Murcia, Laguna Tenerife y Baskonia, Joventut y Barcelona

La jornada 4 de la Liga ACB deparó varias sorpresas en la parte alta de la clasificación. Después de una jornada de Euroliga que ya se quedó atrás, el Real Madrid se impuso con bastante claridad al Bilbao Basket, que por el momento no consigue encadenar dos triunfos consecutivos en la presente edición de la Liga ACB. Los blancos se impusieron en su cancha por 119 a 84.

Las sorpresas marcan la jornada 4 de la Liga ACB

El primero de los partidos de alto nivel en esta jornada 4 de la Liga ACB fue el que se disputó en la cancha de La Laguna Tenerife. Los canarios, gracias especialmente, a un primer y último cuarto en el que frenaron el potencial ofensivo de su rival, el Baskonia se impusieron finalmente por 82 a 77 e igualan a los vascos con tres triunfos y seis puntos en su casillero.

También pinchó en esta jornada 4 de la Liga ACB el tercer clasificado, el Breogán. Los gallegos perecieron este pasado sábado en la cancha del Morabanc Andorra, que ocupa los puestos de abajo en la tabla, pero que no se amilanó ante un Breogán que ha desperdiciado una ocasión inmejorable de asaltar la segunda plaza de la Liga ACB. En Cataluña, en un encuentro que se decidió en los dos últimos cuartos, el Joventut se impuso al Barcelona por 113 a 89 y con un último cuarto en el que los locales aventajaron a los blaugranas en 10 puntos.

El Valencia Basket recupera la sonrisa ante el UCAM Murcia

El UCAM Murcia no fue rival para un Valencia Basket que deleitó a los suyos con un triunfo claro por 116 a 93 ante los murcianos. El Basket Zaragoza también hizo lo propio ante el Força Lleida en un triunfo que se basó en un gran segundo cuarto de los maños en los que aventajaron a los catalanes en 18 puntos. El Basquet Girona también impuso su mejor clasificación y juego ante un Leyma Coruña que sigue en puestos de descenso a la LEB Oro.

Clasificación actualizada de la Liga ACB tras la jornada 4

Con los seis encuentros disputados este domingo de la jornada 4 de la Liga ACB y los tres restantes que se jugaron durante el resto del fin de semana, el Real Madrid sigue como líder de la Liga ACB con pleno de victorias. Los blancos se quedan como el único equipo que lo ha ganado todo hasta el momento y le siguen Baskonia, que perdió su condición de invicto en esta jornada, Breogán, Laguna Tenerife, Basket Zaragoza y Obradoiro, todos con seis puntos. El Barcelona se queda en la zona media con la derrota de este domingo y en la zona baja, Leyma Coruña y Manresa cierran la tabla.