El Real Madrid pierde una pieza importante por un tiempo indefinido

El equipo blanco arrasa al Kids&Us Manresa en su regreso a la ACB, pero confirma la lesión de gravedad de Deck

El Real Madrid sigue creciendo como equipo y, con muchas rotaciones en sus filas, se ha impuesto al Kids&Us Manresa de forma contundente (120-83) este domingo, manteniendo así el pleno de triunfos en la Liga ACB en este arranque de temporada.

Lo ha hecho sin Gaby Deck, que se lesionó a principios de semana en el hombro y, en principio, se le dio reposo hasta el fin de semana para ver si se recuperaba. El propio Pedro Martínez fue el encargado de confirmarlo en la previa del duelo ante el Partizan. "No parece que sea algo... pero no me quiero adelantar a los acontecimientos, en un principio le van a hacer pruebas y sabremos. Lo que es seguro es que esta semana los servicios médicos del club lo han parado", indicó el entrenador madridista.

No obstante, desde el club eran precavidos. Conociendo los antecedentes de lesiones de Deck y que ya se había lesionado hace apenas dos meses el hombro con su selección, no querían confirmar el tiempo que estaría ausente más allá de los dos partidos de esta semana.

Martínez no se moja con el tiempo de baja de Deck

Sin embargo, estará más tiempo. Y, de nuevo, ha sido Pedro Martínez el encargado de comunicarlo tras en encuentro ante el cuadro manresano. "Imagino que el club lo comunicará en breve. En principio la lesión es más grave de lo que pensábamos. Pero no conozco con exactitud ni plazos ni tratamiento que va a recibir", confirmó.

Cuando Deck tuvo problemas en el citado hombro izquierdo a finales del mes de agosto con la selección argentina se recuperó relativamente rápido y pudo volver pronto a jugar con el Real Madrid en los primeros partidos de pretemporada. Esta vez, una vez repetida la lesión en el mismo lugar, desde el club podrían tomar una medida más contundente. En principio, el tiempo de recuperación del argentino es una incógnita.

Dada la larga plantilla con la que cuenta el equipo madridista, preferirá recuperar a Gabriel Deck completamente antes que arriesgarlo a una recaída en un momento de la temporada más delicado.

El equipo crece con Pedro Martínez

Por lo pronto, Pedro Martínez está rotando mucho a sus jugadores y dándole más protagonismo en la Liga a los que lo han tenido menos en la Euroliga. Casos como Sarr o Procida lo han agradecido y han cuajado un gran partido frente al Kids&Us Manresa.

“Estoy contento porque también algunos jugadores que estaban jugando menos han cogido buenas sensaciones y nos sirve para ir creciendo como equipo. En una temporada tan larga todos van a tener su oportunidad. Estoy encantado. Primero, me alegro por los chicos porque cuando están sin jugar, en una plantilla muy larga, es muy difícil tener continuidad y sé que es muy difícil para ellos mentalmente y todos tienen muy buena mentalidad”, señalaba el catalán al final del encuentro.

Martínez insistía con ello, ya que para él, como demostró el pasado año en Valencia, es muy importante poder rotar a todos sus jugadores a lo largo del año. “Es muy bueno que cuando tienen minutos, demuestren su nivel y su potencial. También nos permite a nosotros pensar que podemos contar con ellos con más asiduidad. (...) Creo que nos tenemos que acostumbrar, tenemos que valorar eso como algo positivo, pero también como algo dentro de la normalidad. Creo que la fuerza de este equipo va a estar en el grupo, no va a estar en uno o dos jugadores. Eso lo podemos ver como una carencia o como una tremenda virtud. Personalmente, creo que es mucho mejor”, sentenciaba el técnico merengue.