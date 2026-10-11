Así queda la clasificación de la Liga ACB tras las victorias de Madrid y Barça en la jornada 3

El equipo blaugrana derrotó al Valencia Basket en el encuentro más destacado de la jornada, aunque el que se pone líder es el Baskonia tras vencer al Joventut

El Barça se repuso del varapalo europeo con un triunfo de prestigio ante el vigente campeón de la ACB, un Valencia Basket que el pasado año ganó los dos partidos de 'play offs' en el Palau Blaugrana y que esta vez cayó ante el nuevo equipo de Sekulic.

Un triple de Joel Parra a menos de un minuto del final, cuando más apretaba la presión, inclinó la balanza a favor del conjunto barcelonista (89-86), ante un conjunto taronja que lidera junto a Panathinaikos en Europa, pero que en la Liga ACB ha perdido dos de los tres partidos que ha jugado.

En el otro gran duelo de la tarde del domingo, el Baskonia se vino arriba para liderar la ACB gracias a los puntos de Rodions Kurucs y Chris Duarte, que se multiplicaron para que el equipo vitoriano superar al Asisa Joventut por 93-73; y vengara así la reciente derrota ante los verdinegros en la Supercopa de Badalona.

Junto al Baskonia están arriba un Real Madrid que abusó del Kids&Us Manresa, al que le ganó de casi 40 puntos; y un sorprendente Río Breogán, que se convertía, tras su victoria sobre el FIATC Girona, en el primer equipo en 41 años en empezar la Liga con tres anotaciones de 100 o más puntos. La gran actuación gallega ha hecho que su escolta Francis Alonso haya sido elegido Mejor Jugador (MVP) de la tercera jornada de la Liga ACB, un reconocimiento que recibe por primera vez en su carrera gracias a su gran actuación ante el conjunto gerundense, ante el que anotó 27 puntos y logró una valoración de 30 créditos.

Destacada fue la victoria de Unicaja, que había perdido los dos primeros encuentros del campeonato o la de La Laguna Tenerife en Murcia ante otro de los equipos aspirantes a estar luchando por los 'play offs' a final de temporada.

Quien parece que no quiere pasar los apuros del año anterior es un Casademont Zaragoza que firmó en Coruña su segunda victoria en el campeonato y, de momento, se pone en positivo.

Resultados de la jornada 3 de la Liga ACB

Leyma Coruña 71-92 Casademont Zaragoza

Unicaja Málaga 92-84 MoraBanc Andorra

Río Breogán 115-92 FIATC Girona

Real Madrid 120-83 Kids&Us Manresa

Monbus Obradoiro 91-89 iLERNA Lleida

UCAM Murcia 77-90 La Laguna Tenerife

Baskonia 93-73 Asisa Joventut

Surne Bilbao Basket 96-87 San Pablo Burgos

FC Barcelona 89-86 Valencia Basket

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 3

1. Kosner Baskonia - 3-0 (309-248)

2. Real Madrid - 3-0 (323-277)

3. Río Breogán - 3-0 (326-291)

4. Surne Bilbao - 2-1 (304-283)

5. La Laguna Tenerife - 2-1 (250-233)

6. Barça - 2-1 (302-287)

7. Casademont Zaragoza - 2-1 (255-248)

8. Monbus Obradoiro - 2-1 (288-288)

9. Valencia Basket - 1-2 (283-276)

10. San Pablo Burgos - 1-2 (278-275)

11. Unicaja - 1-2 (254-253)

12. iLERNA Lleida - 1-2 (275-285)

13. UCAM Murcia - 1-2 (254-268)

14. Leyma Coruña - 1-2 (276-312)

15. FIATC Girona - 1-2 (254-310)

16. MoraBanc Andorra - 0-2 (169-182)

17. Asisa Joventut - 0-2 (177-203)

18. Kids&Us Manresa - 0-3 (270-328)