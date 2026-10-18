Pedro Martínez, técnico del Real Madrid: "Las pérdidas forman parte del camino. Queremos jugar rápido, tomar riesgos y si juegas a gran velocidad, vas a tener más pérdidas"

El entrenador madridista da más importancia a las asistencias que al bajo porcentaje de pérdidas en la paliza de su equipo sobre el Surne Bilbao

El Real Madrid ha arrolado esta mañana al Surne Bilbao Basket (119-84) en la Liga ACB para mantener su inmaculado pleno de triunfos. El encuentro sirvió además como escenario para que Sergio Llull alcanzara los 700 partidos en la competición y superara los 7.000 puntos anotados con la camiseta blanca, un récord que podrá seguir ampliando, ya que será en el campeonato doméstico donde tenga más protagonismo.

El equipo de Pedro Martínez dejó encarrilada la victoria desde el inicio con un apabullante parcial de salida de 19-3 propulsado por el acierto exterior. La superioridad local no decayó con el paso de los minutos y la brecha alcanzó los treinta puntos antes del descanso, pese a los breves chispazos de Tryggvi Hlinason para el bando vasco.

Tras el paso por vestuarios, Walter Tavares recuperó su versión más dominante en la pintura y el Real Madrid llegó a los noventa puntos a falta del último cuarto. Ahí, Sergio Llull emergió como el máximo anotador del choque con 19 tantos, liderando un festín anotador que rubricó la aplastante superioridad del conjunto madrileño.

Con ello, el equipo blanco no sólo está invicto y es líder en la ACB, sino que amplía su racha ganadora a seis partidos consecutivos, pues también ha vencido en los tres últimos de Euroliga.

Pedro Martínez, contento con su equipo

Pedro Martínez está logrando conjuntar al equipo, que ha mejorado claramente al de hace unas semanas y, sobre todo, ha logrado que juegue a la rapidez que a él le gusta con muchas menos pérdidas. Pese a ello, no es algo que le preocupe. "Cada partido es diferente. Las pérdidas forman parte del camino. Todos quisiéramos no tenerlas, no fallar tiros, pero no pasa. El baloncesto es un juego de errores y hay que intentar cometer menos que el rival. Queremos jugar rápido, tomando riesgos y si juegas a gran velocidad, seguramente vas a tener más pérdidas", reconoce el preparador catalán.

"Ni estaba muy preocupado cuando eran muchas ni ahora vamos a decir que por hacer solo siete va a ser siempre así. Cada equipo nos va a defender de una forma diferente. No siempre las cosas van a ser plácidas. Si jugamos rápido y con valentía las pérdidas existen y no hay que hacer de ello algo grande, al ritmo que queremos jugar las pérdidas forman parte del paisaje", reitera el entrenador del Real Madrid.

Explica el ostracismo de Llull en Euroliga

De hecho, Pedro Martínez avisa sobre otro dato que, para él, es más importante y decisivo en la paliza del equipo blanco. "El dato estadístico que más me llama la atención son las 30 asistencias, un número muy alto; quiere decir que hemos jugado bien en equipo, que nos hemos pasado bien el balón. Todos los jugadores han destacado de forma positiva. Es una victoria muy de equipo, que eso hace que me guste más", añade.

"Le doy un poco menos de valor al acierto y más a la intención de querer jugar rápido, de pasarse el balón, de estar preparado cuando te llega el balón porque hace que ese tiro tenga mejor porcentaje. Habrá días de menos acierto, pero lo importante es la intención. Si no metemos, pero estamos haciendo buenos tiros, hay que seguir tirando", afirma el ex del Valencia Basket, quien justifica que Llull aún no haya debutado en Euroliga y en la ACB esté dando un gran rendimiento: "Tengo una plantilla muy larga, muy buenos jugadores, tengo que tomar decisiones y tengo que intentar tener un reparto equitativo. Mi objetivo es que todos se sientan importantes".