Así queda la clasificación de la Liga ACB tras la derrota del Barça y la victoria del Madrid en la jornada 2

El equipo blaugrana se deja el liderato en Murcia y el Baskonia y el Madrid lo saben aprovechar para sacar ventaja

El Barça fue el gran damnificado de la doble jornada de Euroliga y el único que se dejó un triunfo en un fin de semana en el que ganaron los otros representantes españoles en competición europea.

Real Madrid y Valencia Basket sufrieron, pero sacaron adelante sus partidos. Y también lo hizo un Baskonia que, pese a estar corto de efectivos en este arranque, ha comenzado mucho mejor que en los últimos años y ya comanda la clasificación tras ganar los dos primeros encuentros.

En el choque que cerraba la jornada el Barça sufrió su primer tropiezo de la temporada tras perder ante el UCAM Murcia (100-94), en un partido marcado por la igualdad hasta los últimos minutos. El conjunto azulgrana llegó con opciones al tramo decisivo, pero acusó el desgaste y terminó cediendo ante la intensidad local.

Kevin Punter, con 18 puntos, y Justin Robinson, con 17, lideraron la ofensiva visitante, insuficiente para contener a un Murcia que encontró soluciones desde el perímetro. El triunfo permite al equipo murciano mantener su condición de colíder y deja al Barça sin el primer puesto.

Quien acompaña a los murcianos en cabeza, aparte del Madrid, es un Kosner Baskonia que logró una contundente victoria ante el Bàsquet Girona (118-78) y confirmó su reacción en una semana casi redonda para los vitorianos.

El conjunto vasco resistió el buen inicio visitante y, tras alcanzar el descanso con ventaja, aceleró en la segunda mitad hasta convertir el encuentro en un monólogo. Chris Duarte, máximo anotador con 19 puntos, lideró un ataque muy productivo, respaldado por la aportación de varios compañeros. El Girona, pese a los 15 puntos de Jassel Pérez, no pudo frenar el vendaval local y encajó su primera derrota del curso.

La jornada vio cómo el temporal que azota el levante español pasaba factura y el partido entre el Asisa Joventut y el MoraBanc Andorra fue aplazado por este motivo. Se jugará el miércoles 14 de octubre a las 20:00 horas.

Resultados de la jornada 2 de la Liga ACB

Unicaja 75–80 La Laguna Tenerife

Bàsquet Manresa 95–101 Río Breogán

iLERNA Lleida 81–94 San Pablo Burgos

Leyma Coruña 104–101 Surne Bilbao Basket

Monbus Obradoiro 107–114 Real Madrid

Casademont Zaragoza 82–97 Valencia Basket

Kosner Baskonia 118–78 FIATC Girona

UCAM Murcia 100–94 Barça

Asisa Joventut – MoraBanc Andorra (aplazado, miércoles 14 a las 20:00)

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 2

1. Kosner Baskonia - 2-0 (216-175)

2. Río Breogán - 2-0 (211-199)

3. Real Madrid - 2-0 (203-194)

4. Barça - 1-1 (213-201)

5. Surne Bilbao - 1-1 (208-196)

6. San Pablo Burgos - 1-1 (191-179)

7. Valencia Basket - 1-1 (197-187)

8. La Laguna Tenerife - 1-1 (160-156)

9. UCAM Murcia - 1-1 (177-178)

10. Monbus Obradoiro - 1-1 (197-199)

11. iLERNA Lleida - 1-1 (186-194)

12. Casademont Zaragoza - 1-1 (163-177)

13. Leyma Coruña - 1-1 (205-220)

14. FIATC Girona - 1-1 (162-195)

15. MoraBanc Andorra - 0-1 (85-90)

16. Asisa Joventut - 0-1 (104-110)

17. Unicaja - 0-2 (162-169)

18. Kids&Us Manresa - 0-2 (187-208)