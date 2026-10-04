El Real Madrid, contra las cuerdas

El equipo blanco saca adelante un partido que tuvo perdido y que pudo ganar en el tiempo añadido

Gana, pero siguen las dudas. El Real Madrid ha tenido que recurrir a la prórroga para imponerse al Monbus Obradoiro (107-114), en la segunda jornada de la Liga ACB, en un encuentro marcado por la igualdad y los continuos cambios de dominio.

Los franceses Theo Maledon y Timothé Luwawu-Cabarrot, los mejores del equipo de Pedro Martínez en este arranque de temporada, lideraron al equipo blanco con 25 puntos cada uno.

El conjunto gallego comenzó mejor, pero los madridistas reaccionaron y llegaron al descanso con una ventaja de once puntos. Sin embargo, tras el paso por vestuarios, el Obradoiro aprovechó el apagón ofensivo visitante para volver a meterse en el partido y llevar el duelo hasta un final de máxima tensión.

Sergi Quintela llegó a poner por delante a los locales, aunque el Real Madrid respondió para forzar el tiempo extra. En la prórroga, un triple decisivo de Jaime Pradilla y la eficacia desde la línea de tiros libres terminaron decantando el choque.

"El partido lo llevamos bien en muchos momentos, pero en sucesivas ocasiones nos han hecho algunos parciales que les han permitido entrar en el encuentro. Nos han hecho parciales de 10 y 11 puntos, incluso un 13-0. Ahí hemos recibido algunas canastas fáciles y también hemos fallado algunos tiros fáciles”, analizaba Pedro Martínez, que tiene como prioridad cortar con esos lapsus que le han costado partido, sobre todo en Euroliga.

El preparador madridista, tras dos derrotas consecutivas en Europa, trataba de ser positivo. “En general, dentro de que ha sido un partido muy igualado que lo ha podido ganar cualquiera, mi sensación es que durante muchos partidos teníamos el partido controlado y lo estábamos jugando para ganarlo. (...) Hemos acabado con casi un 40 por ciento de acierto desde la línea de tres puntos, pero en algún momento nos faltó mover el balón más rápido para que esos mismos tiros fueran con un poco más de ventaja. Hemos fallado algunos tiros libres importantes y luego en los momentos malos también hemos estado mal en defensa, si hubiéramos estado un poco más consistentes esos parciales no hubieran sido tan grandes”, resumía el preparador catalán.

Leyma Básquet y San Pablo Burgos no fallan

Por otro lado, el Leyma Básquet Coruña se ha impuesto al Surne Bilbao Basket por 104-101 tras un partido de máxima igualdad que necesitó prórroga y en el que el equipo visitante erró el último tiro.

El Bilbao remontó nueve puntos en el tramo final y forzó el tiempo extra con un espectacular triple de Darrun Hilliard sobre la bocina. En la prórroga, los gallegos resistieron y sentenciaron desde el tiro libre, después de que Petrasek y Vautier fallaran las últimas opciones visitantes.

En el otro partido de la matinal del domingo, el Recoletas San Pablo Burgos logró su primera victoria de la temporada tras imponerse al iLerna Lleida por 81-94 en un duelo igualado hasta el tramo final. Los catalanes dominaron durante buena parte del encuentro, pero sus bajos porcentajes de tiro exterior (20%) les penalizaron. El equipo castellano reaccionó tras el descanso y, liderado por Dj Steward y Chase Audige, tomó el control en los minutos decisivos para cerrar el triunfo.