Real Madrid - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 9 de la LaLiga EA Sports

El estadio Santiago Bernabéu acoge un duelo entre un equipo que sólo conoce la victoria como local y otro que aún no ha perdido como visitante desde que comenzó la temporada

El Real Madrid y el Sevilla FC se enfrentan este domingo en un choque correspondiente a la jornada 9 en LaLiga EA Sports que enfrenta al cuarto y quinto clasificados: a un equipo que está invicto como local en el Santiago Bernabéu, donde cuenta por victorias sus cinco partidos de esta 2026/2027, contra otro conjunto que todavía no conoce la derrota como visitante en este curso, ya que ha sido capaz de sumar ocho puntos de 12 lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán después de dos triunfos y dos igualadas.

Así llegan el RCD Espanyol y el Sevilla FC

El Real Madrid se aferra al fortín del Santiago Bernabéu para no dejarse más puntos por el camino a sólo una semana de visitar al intratable líder, el FC Barcelona (27 puntos). El equipo de Jose Mourinho, cuarto en la tabla, debe ganar para no irse hasta los nueve puntos de desventaja con los culés después de las dos derrotas sufridas -ambas como visitante- ante Real Betis (1-0) y Atlético de Madrid (2-1). Ésta última fue justo antes de un parón liguero del que regresó ganando 1-0 contra el Villarreal CF, con una sonada expulsión de Vinícius Junior, y remontando a la AS Roma (3-4) en un partido de UEFA Champions League que perdía 3-1 a falta de 10 minutos.

Por su parte, el Sevilla FC se fue al parón con 13 puntos de 21 y sólo dos derrotas -ambas como local-, ante Atlético y Barça por sendos 1-3. Así, los nervionenses se veían en una quinta plaza que han mantenido después del caótico empate del pasado lunes ante el Levante UD (3-3). Ahora, los pupilos de Luis García Plaza afrontan su segunda salida consecutiva con el reto de intentar asaltar un estadio donde no ganan desde 2008 y al que llegan invictos como visitantes tras sumar dos victorias y dos empates: 1-3 ante el Athletic Club, 1-1 con el RCD Espanyol, 0-1 frente al RCD Deportivo de La Coruña y la mencionada igualada en feudo granota.

Fecha y horario del Real Madrid - Sevilla de la jornada 9 de LaLiga

El encuentro entre Real Madrid y el Sevilla FC será el encargado de echar el cierre a la sesión dominical en LaLiga y tendrá lugar a partir de las 21:00 horas de este domingo, día 18 de octubre de 2026, en el estadio Santiago Bernabéu de la capital de España.

¿Dónde ver en directo por televisión el Real Madrid - Sevilla?

Este encuentro de la novena jornada del campeonato nacional en Primera división será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ LaLiga, sintonizable a través de la propia plataforma de Movistar+ (en el dial 54) tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 107) o LaLiga Bar. Además, tanto la previa como el pospartido se podrán seguir por SevillaFC+.

Para quienes se encuentren fuera de España: en Canadá se verá por TSN (inglés) y RDS (francés); en Estados Unidos lo emite ESPN+; en México Sky, Izzi y Canal 5; en Colombia, en Chile y Argentina tienen los derechos Disney+ y DSPORTS; en Brasil lo ofrece CazéTV; en los países de Oriente Medio, en Indonesia y en Australia, beIN SPORTS; en la India, por FanCode; en China, CCTV y Migu; y en Japón, el propio DAZN y U-NEXT.

R. Madrid No Iniciado - Sevilla

¿Cómo seguir online el Real Madrid - Sevilla?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Real Madrid y el Sevilla Fútbol Club, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la jornada 9 en la máxima categoría del fútbol nacional y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Jose Mourinho, de Luis García Plaza y del resto de protagonistas.