Así queda la clasificación de la Liga ACB tras la disputa de la jornada 6: Real Madrid, líder

El equipo blanco se mantiene líder de la liga española después de derrotar al Burgos por 12 puntos y obtiene un colchón de dos partidos sobre un gran pelotón de equipos entre los que se encuentran el Baskonia, el Valencia Basket y el Barça, sus grandes rivales

El Real Madrid consolidó su liderato en la liga ACB después de ganar al Burgos por 90-78 en un partido en el que destacaron Timothé Luwawu-Cabarrot y Walter Tavares, que marcó un hito en tapones en la competición española. El equipo que entrena Pedro Martínez está en la primera posición de la clasificación con una ventaja de dos triunfos sobre un grupo de conjuntos entre los que se encuentran el Valencia Basket, el Baskonia y el Barça, que ganaron sus respectivos partidos este fin de semana.

Casademont Zaragoza 107 -78 Bàsquet Girona

El Casademont Zaragoza pasó página de la dolorosa derrota contra el Barça con una sólida victoria contra el Bàsquet Girona (107-78) en el Pabellón Príncipe Felipe para afianzarse entre los ocho primeros clasificados.

El equipo aragonés venció gracias a la buena actuación de Guillem Vives (21 puntos y siete asistencias), Justin Jaworski (17), Laurynas Birutis (15 puntos y ocho rebotes) y el recuperado Trae Bell-Haynes (13).

UCAM Murcia 125-78 Lleida

El UCAM Murcia, con su récord anotador en 29 temporadas en la Liga Endesa, se llevó un triunfo autoritario por 125-98 frente al Lleida en un partido que dominó desde el inicio con un Howard Sant-Roos enorme en la primera parte y un muy buen Michael Forrest en un último cuarto en el que los granas lograron 40 puntos para rematar su clara victoria.

Howard Sant-Roos anotó 24 puntos y Michael Forrest hizo 22 puntos como líderes de la victoria del UCAM Murcia.

Leyma Coruña 93-89 CB Canarias

Un monumental atasco en ataque en el último cuarto, en el que encajó un parcial 14-2 en cuatro minutos, condenó a La Laguna Tenerife a su segunda derrota, esta vez en la pista del Básquet Coruña, guiado por la estratosférica actuación del base estadounidense Alonzo Verge (26 puntos, 12 asistencias y 34 créditos de valoración).

Joventut Badalona 78-81 Bilbao Basket

El Surne Bilbao Basket asaltó este domingo Badalona después de vencer por 78-81 al Asisa Joventut en un duelo que no se decidió hasta la última jugada, con un gran Darrun Hilliard, autor de 17 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias.

Un tercer cuarto en el que los vascos anotaron 29 puntos fue clave para que se llevaran el triunfo en el Olímpic y sumaran su cuarta victoria en la Liga ACB.

Obradoiro 90-110 Breogán

El Río Breogán firmó este domingo, en el derbi ante el Monbus Obradoiro, la mayor anotación de su historia en un derbi gallego en la liga Endesa.

Con seis jugadores por encima de los diez puntos -Tevin Brown (22 puntos), Francis Alonso (19), Andric y Rasir Bolton (16), Brankovic (12) y Mavra (11)- y un notable acierto desde la línea de tres puntos (16 triples y un 46 por ciento de acierto), el equipo de Luis Casimiro se disparó hasta los 110 puntos en Santiago.

Real Madrid 90-78 Burgos

El Real Madrid siguió dando continuidad a su buen momento con un nuevo triunfo, este ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos (90-79), en un choque que pasará a la historia de la Liga Endesa pues en él Walter Tavares se convirtió en el mayor taponador del torneo al alcanzar, con dos, los 739.

El máximo anotador del Real Madrid fue Timothé Luwawu-Cabarrot con 17 puntos.

Baskonia 106-83 Manresa

El Baskonia de Velimir Perasovic consiguió este domingo su primer triunfo desde que el croata llegó a su banquillo y se impuso al Manresa por 106-83, en un duelo en el que salió a relucir la calidad individual de los azulgranas en la sexta jornada de la Liga Endesa.

Kobi Simmons en la primera parte y DJ Stewart tras el descanso lideraron al equipo vitoriano, que se repuso a una desconexión tras el paso por vestuarios para sentenciar el partido antes del último asalto y dejar al Manresa sin victorias en la liga.

Andorra 79-111 Valencia Basket

El Valencia Basket pasó este domingo por encima del MoraBanc Andorra de Žan Tabak, que desapareció en los últimos 10 minutos, en los que encajó un parcial de 11-34, y sufrió una derrota escandalosa (79-111).

Los jugadores más destacados en la victoria del Valencia Basket fueron Armoni Brooks con 23 puntos y Mario Saint-Supéry que anotó 17 puntos.

Unicaja 89-92 Barça

El Barça remontó a un gran Unicaja (89-92) en un partido trepidante y de máxima emoción que decidió un triple del excajista Darío Brizuela en los minutos finales y en el que los locales estuvieron a un tiro de Kendrick Perry de forzar la prórroga, con una actuación estelar del alero azulgrana Joel Parra, autor de 17 puntos.

El Barça, con las bajas de Núñez, Makoundou, Mo Gibson y el ex del Unicaja Olek Balcerowski, más el desgaste de haber jugado el viernes la Euroliga, tuvo el gran mérito de firmar una remontada de doce puntos en un sensacional segundo tiempo en el Martín Carpena, donde encadenó su quinto triunfo (3 en Europa y 2 en la Liga ACB) y frenó la racha de cinco victorias del equipo andaluz.

- Así queda la clasificación de la Liga ACB tras la disputa de la jornada 6: