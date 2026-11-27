El argentino va a más, pero no se libra de los silbidos de parte de la afición colchonera, que sigue sin perdonarle su deseo de marcharse al Barcelona en verano. Flaco favor para un equipo que sigue soñando con todo

Es innegable que no está siendo la mejor temporada de Julián Álvarez. Un delantero de su nivel no puedo llevar tres tantos a estas alturas de temporada, solo uno de ellos en LaLiga. Pero al mismo tiempo es una evidencia que comienza a ser de nuevo ese jugador determinante que tanto necesita el Atlético de Madrid para pelear con ambición en todos los frentes abiertos.

El rendimiento de Julián Álvarez, en línea ascendente

Sus tres goles han llegado en poco más de un mes, acumulando además desde el pasado 17 de octubre cuatro asistencias, alguna clave. Empieza a sentirse cómodo, con mucha campaña aún por delante, y va más. Pero le cuesta sonreír. Lógico cuando parte de tu propia afición te sigue silbando en tu estadio al ser sustituido, después de firmar un golazo de falta para hacer el 2-0 ante el Viking y recuperar el paso en la Champions.

Se pudo entender el malestar de los seguidores rojiblancos después de un verano tan convulso en el que el argentino pidió públicamente marcharse del Metropolitano, con el FC Barcelona tratando de sacar tajada. "Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño. Lo mejor es que yo me vaya", afirmó. Unas palabras que fueron una 'bomba' en el entorno colchonero y con las que firmó su sentencia definitiva para algunos, a los que les puede más el orgullo, sin pensar en el bien del equipo.

Pero transcurridos ya unos meses de ese episodio, hay que dejar el sentimentalismo a un lado y la grada debe centrarse en lo que le toca: animar y arropar ﻿a los suyos. En nada benefician los pitos a un futbolista cuya contribución puede resultar decisiva a la postre para poder celebrar un gran curso.

Julián Álvarez es felicitado por sus compañeros. / Imago

El Metropolitano tiene que estar con los suyos

No voy a entrar en el debate sobre el amor por unos colores, que es cosa de los aficionados, o el profesionalismo de unos jugadores que se deben al club que les paga. Pero lo que es innegable es que remando todos juntos, el éxito siempre está más cerca. Además, en la entidad lo tuvieron claro: aguantaron el pulso a los azulgranas, para no reforzar a un rival directo﻿, y se mostraron convencidos en que la 'Araña' haría que todo se olvidase todo a base de goles. Y en ello anda.

Seguro que los colchoneros firmaban estar donde están a estas alturas (a cinco puntos del Líder en LaLiga y a tres del 'top 8' en la Champions). Y con la 'Araña' en sus filas. ﻿El próximo miércoles, en el Camp Nou, tendrá una oportunidad de oro para acallar a aquellos que no olvidan su desprecio desde el fondo sur.