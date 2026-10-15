Así queda la clasificación de la Europa League: diez equipos firman un pleno y los españoles siguen sin ganar

La segunda jornada de la competición continental deja un grupo de cabeza muy disputado, con la Juventus al frente tras su agónico triunfo en Vigo y varios aspirantes pisándole los talones por su diferencia de goles; el conjunto donostiarra también sigue sin conocer la victoria después de dejar escapar dos puntos en Bélgica

Diez equipos han ganado sus dos primeros partidos de la Europa League y suman seis puntos de seis posibles. La Juventus encabeza la clasificación después de remontar ante el Celta en Balaídos, donde un gol de Randal Kolo Muani en el minuto 92 dio el triunfo al conjunto italiano por 1-2. Una victoria cruel para los vigueses, que se habían adelantado con un tanto de Hugo Álvarez y vieron cómo Woltemade y el delantero francés le daban la vuelta al marcador.

El Bayer Leverkusen también presentó su candidatura con una goleada a domicilio frente al Lech Poznan. El equipo alemán encarriló el encuentro en la primera parte con tres tantos, dos de ellos desde el punto de penalti por medio de Patrick Schick, y cerró el 0-4 en el tramo final con una espectacular acción de Ibrahim Maza.

El Benfica es otro de los equipos que se mantiene en lo más alto. Los portugueses superaron por 4-1 al Celtic, con un doblete del colombiano John Durán y dos asistencias del argentino Gianluca Prestianni. La diferencia de goles coloca a los lusos entre los conjuntos más destacados de este arranque europeo.

Pleno de victorias para Besiktas, Lyon, Sunderland y Olympiacos

La Juventus, el Bayer Leverkusen y el Benfica comparten los seis puntos con otros siete equipos que también han arrancado la competición con pleno de triunfos. El Besiktas consiguió una de las victorias más llamativas de la jornada al imponerse por 2-3 al Hoffenheim en Alemania.

El Lyon, por su parte, derrotó por 3-2 al Crystal Palace, vigente campeón de la Conference. Corentin Tolisso, Ernest Nuamah y Pavel Sulc firmaron los goles del conjunto francés, mientras que el tanto de Yeremy Pino no fue suficiente para evitar la derrota del equipo inglés.

También cumplió el Omonia, que se impuso por 0-3 al Celje, mientras que el Sunderland tuvo que esperar hasta el tiempo añadido para llevarse los tres puntos ante el Torreense. Noah Sadiki marcó en el minuto 93 el definitivo 1-2 para el conjunto inglés.

Completan el grupo de equipos con pleno el Ferencvaros, que venció por 2-1 al Viktoria Plzen; el Bournemouth, que superó por 3-0 al Sturm Graz, y el Olympiacos de Imanol Alguacil, que se impuso por la mínima al Olympique de Marsella. El conjunto griego ganó por 1-0 y agravó las dudas del equipo francés, que ha perdido sus dos primeros encuentros y todavía no ha estrenado su casillero de puntos.

Cissé irrumpe con fuerza en el Milan

Uno de los nombres propios de la jornada fue Alphadjo Cissé, que continúa ganando protagonismo en el Milan. El futbolista de 19 años, incorporado en febrero y cedido posteriormente al Catanzaro, suma siete goles en cinco partidos esta temporada y se ha convertido en una de las grandes noticias del conjunto rossonero.

Tres de esos tantos han llegado en la Europa League, todos ellos en la contundente victoria por 0-4 frente al Salzburgo. El triunfo milanista quedó completado con otro gol de Gonçalo Ramos y permitió al equipo italiano reaccionar después de su derrota en la primera jornada.

El Milan suma ahora tres puntos, los mismos que el Salzburgo y el AZ Alkmaar. Este último también ganó su partido, al superar por 2-1 al Hapoel Beer Sheva, en una jornada que empieza a marcar diferencias entre los equipos que aspiran a avanzar con paso firme y aquellos que ya necesitan reaccionar.

La Real Sociedad deja escapar la victoria en Bélgica

La cara más amarga para el fútbol español, más allá de la derrota del Celta ante la Juventus, fue la de la Real Sociedad. El conjunto donostiarra volvió a quedarse sin ganar y apenas suma un punto después de las dos primeras jornadas.

Los de San Sebastián tuvieron el triunfo al alcance de la mano en Bélgica. Beñat Turrientes adelantó a los visitantes y parecía encaminar una victoria importante para cambiar la dinámica del equipo en la competición. Sin embargo, Sekou Keita apareció en el minuto 88 para establecer el empate y frustrar las aspiraciones de los realistas.

La Real tendrá que reaccionar en las próximas jornadas si no quiere complicarse su camino hacia la siguiente ronda. El empate deja un sabor amargo, especialmente porque el equipo había conseguido ponerse por delante y resistió hasta los últimos minutos antes de encajar el tanto definitivo.

Los resultados de la jornada 2 de la Europa League

La clasificación de la Europa League

#[media;widget;[proveedor:0;tipo:clasificacion;competicion:4;temporada:2027;fase:0;jornada:2;equipo:1514;numEquipos:36]]