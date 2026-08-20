El Racing firma a Iván Martín: acuerdo con el Girona por cuatro millones

El centrocampista bilbaíno regresará a Primera división para reencontrarse con José Alberto y Chema Aragón en una operación que dejará beneficio en el Villarreal

El Racing y el Girona han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Iván Martín. El conjunto cántabro pagará tres millones de euros fijos, una cantidad que podría aumentar en otro millón mediante variables.

El Girona conservará un 20% de una futura venta del centrocampista, cuyo contrato en Montilivi alcanzaba hasta junio de 2028. La operación queda pendiente de los últimos trámites, la firma del jugador y el anuncio oficial de los clubes.

Racing y Girona pactan el traspaso de Iván Martín por tres millones más variables

El Racing ha ganado la carrera por Iván Martín después de competir con el Rayo Vallecano, el Panathinaikos y varios clubes turcos. La voluntad del futbolista de continuar en Primera división y la posibilidad de recuperar un papel protagonista han impulsado el entendimiento con la entidad santanderina.

Según informó Nil Solà, el acuerdo contempla tres millones de euros garantizados, otro millón condicionado al cumplimiento de determinados objetivos y un 20% para el Girona sobre una futura venta.

La cifra se encuentra lejos de los 20 millones de su cláusula de rescisión, pero responde a la nueva realidad deportiva del club catalán después de su descenso. Iván Martín deseaba seguir en la máxima categoría y el Girona necesitaba adaptar su plantilla y su masa salarial al caer a Segunda división.

El centrocampista tenía dos temporadas más de contrato tras la ampliación firmada en noviembre de 2024. Aquella renovación hasta 2028 reflejaba la confianza del Girona en uno de los futbolistas más utilizados por Míchel, pero el descenso ha terminado alterando los planes de ambas partes.

El Villarreal también está pendiente de la operación. El club castellonense conservaba un 30% de una futura venta desde que traspasó al futbolista al Girona, por lo que tendrá derecho a recibir una parte de la cantidad ingresada ahora por la entidad catalana.

Iván Martín se reencuentra en el Racing con José Alberto y Chema Aragón

El fichaje permitirá a Iván Martín recuperar una relación profesional decisiva en su carrera. El bilbaíno volverá a trabajar con José Alberto López y con su segundo entrenador, Pablo Álvarez, seis temporadas después de coincidir con ambos en el Mirandés.

Chema Aragón, actual director deportivo del Racing, fue quien llevó al futbolista a Anduva durante el verano de 2020. Martín llegó cedido desde el Villarreal y encontró en Miranda de Ebro el espacio necesario para abandonar el fútbol de formación y consolidarse en la categoría profesional.

En aquella etapa actuaba principalmente como extremo, aunque su evolución posterior lo ha trasladado hacia posiciones interiores. El propio futbolista ha elogiado públicamente la capacidad de Chema Aragón para detectar talento y el trato directo que mantuvo con él durante su temporada en el Mirandés.

Iván Martín aporta al Racing la experiencia adquirida con Míchel en el Girona

Formado en la cantera del Villarreal, Iván Martín debutó con el primer equipo amarillo durante la temporada 2018/19. Después de su etapa en el filial pasó por el Mirandés y el Alavés antes de incorporarse al Girona en enero de 2022.

Su llegada a Montilivi cambió la trayectoria de su carrera. Participó en el ascenso a Primera, se afianzó en los planes de Míchel y terminó formando parte del equipo que logró una histórica clasificación para la Champions League.

El Girona amplió su contrato hasta 2028 después de que alcanzara los 97 partidos, nueve goles y nueve asistencias con la camiseta rojiblanca. Su protagonismo continuó aumentando y el pasado curso disputó 35 encuentros de Liga, 29 como titular.

Su producción ofensiva quedó reducida a una asistencia en la temporada del descenso, pero mantuvo un peso considerable en la circulación. Fue el centrocampista más utilizado por Míchel y destacó por su precisión en el pase largo, su capacidad para recibir entre líneas y la limpieza con la que consigue orientar las posesiones bajo presión.

Sergio Canales, Íñigo Vicente e Iván Martín elevan la creatividad del Racing

El Racing incorpora un perfil que encaja con la propuesta de José Alberto. El conjunto cántabro quiere conservar en Primera el carácter ofensivo que lo condujo al ascenso, aunque necesita aumentar la calidad de sus posesiones y reducir las pérdidas ante rivales con mayor capacidad para presionar.

Iván Martín puede actuar por detrás de los delanteros, compartir el centro del campo con Sergio Canales o asociarse con Íñigo Vicente en los metros decisivos. Su movilidad también permitiría al técnico alternar un 4-2-3-1 con estructuras que incluyan tres centrocampistas.

La operación ayuda a cubrir las salidas de Peio Canales y Damián Rodríguez, dos pérdidas importantes en la medular. También ofrece protección ante la posibilidad de que Gustavo Puerta abandone Santander antes del cierre del mercado, aunque el colombiano y Martín responden a perfiles diferentes.

El Girona pierde a Iván Martín mientras el Racing refuerza su regreso a Primera

La salida representa otra consecuencia del descenso para el Girona. El club catalán pierde a uno de los jugadores más identificados con el ciclo de Míchel, después de una etapa que comenzó con el ascenso de 2022 y alcanzó su punto culminante con la clasificación para la Champions.

La entidad conserva, al menos, la posibilidad de obtener un ingreso adicional. El millón en variables puede elevar el traspaso hasta los cuatro millones y el 20% de una futura venta permitiría participar en una posible revalorización del futbolista en Santander.

Para el Racing, la inversión confirma la ambición con la que afronta su regreso a Primera. Iván Martín llega a los 27 años, en plena madurez competitiva y con conocimiento suficiente de la categoría para ofrecer un rendimiento inmediato.