LaLiga gana el pulso a la AFE y arrancará el 15 de agosto tras el Mundial

El arbitraje respalda la propuesta de Javier Tebas para iniciar la temporada 2026-27 en Primera división pese al rechazo del sindicato, que alertaba del descanso de los futbolistas después de la final de la Copa del Mundo, que se celebrará el 19 de julio

Sow y Ejuke, del Sevilla FC, disputan un balón con Pablo Fornals, del Real Betis, durante un partido de LaLigaIMAGO

LaLiga 2026-2027 ya tiene fecha de inicio. La competición arrancará el fin de semana del 15 y 16 de agosto, según la resolución del arbitraje al que se han sometido LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles tras no alcanzar un acuerdo sobre el calendario.

El conjunto arbitral ha dado la razón a LaLiga y ha rechazado la propuesta de AFE, que pedía comenzar el campeonato el 23 de agosto por el impacto del Mundial 2026, cuya final se disputará el 19 de julio. El sindicato considera que la decisión perjudica la preparación y la salud de los jugadores, que no podrían contar con veintiún de descanso más la posterior pretemporada.

LaLiga 2026-2027 empezará el 15-16 de agosto pese al Mundial

La fecha no era una cuestión menor. El próximo curso estará completamente condicionado por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que acabará menos de un mes antes del inicio de liga. Eso afecta especialmente a los clubes con internacionales que lleguen lejos en el torneo.

AFE defendía que los futbolistas necesitan al menos 21 días consecutivos de vacaciones y una pretemporada suficiente antes de volver a competir. Su propuesta pasaba por iniciar LaLiga el fin de semana del 22-23 de agosto, disputar la segunda jornada el 30 y colocar la tercera entre semana, el miércoles 2 de septiembre.

El arbitraje, sin embargo, ha avalado el calendario planteado por LaLiga. La patronal entiende que retrasar el inicio podía comprimir demasiado la temporada y afectar al desarrollo de la competición, especialmente en un curso ya condicionado por Selecciones, competiciones europeas y calendario internacional.

AFE acusa a LaLiga de anteponer el negocio a la salud

La respuesta del sindicato ha sido muy crítica. Fuentes de AFE lamentaron que la resolución se haya inclinado hacia la propuesta de LaLiga y defendieron que empezar en ese fin de semana es “perjudicial” para los futbolistas que disputen el Mundial.

El sindicato sostiene que se están anteponiendo intereses comerciales y económicos a la protección de la salud de los jugadores. También insiste en la necesidad de firmar un nuevo convenio de Primera y Segunda que blinde mejor los periodos de descanso, vacaciones y preparación.

El choque no es solo de fechas. Es de modelo. LaLiga busca proteger la estructura global del calendario; AFE pone el foco en los jugadores que llegarán más tarde a sus clubes después de una competición tan exigente como un Mundial.

Real Madrid, Barcelona y Atlético pueden condicionar la primera jornada

La resolución no cierra del todo la puerta a ajustes. LaLiga ha planteado un seguimiento específico de los futbolistas que participen en el Mundial y, especialmente, de aquellos que alcancen, como mínimo, las semifinales.

La patronal trabajará con inteligencia artificial para estimar qué selecciones tienen más opciones de llegar lejos y analizará el impacto en las plantillas de los 20 clubes de Primera antes de programar la primera jornada. Si un equipo tiene un número relevante de jugadores afectados, su partido podría aplazarse.

Las fechas alternativas que se manejan para esos encuentros serían el martes 25, miércoles 26 o jueves 27 de agosto. También podrían valorarse los días 18, 19 y 20 de agosto si hay petición expresa de algún club.

Ese escenario afectaría especialmente a los grandes clubes, los más expuestos a tener internacionales en las rondas finales del Mundial. Por eso no se descarta que la primera jornada nazca con partidos aplazados y una programación menos uniforme de lo habitual.

La Segunda división acabará el 6 de junio y el playoff se jugará hasta el 20

El arbitraje también ha resuelto el otro gran punto de fricción: el final de LaLiga Hypermotion. La postura avalada es la de LaLiga, que fija el cierre de la fase regular el domingo 6 de junio, con la disputa de la jornada 42.

El 'playoff' de ascenso a Primera división se jugará entre el 9 y el 20 de junio, unas fechas que también habían generado discrepancias con AFE. El sindicato planteaba un calendario alternativo para ordenar mejor el tramo final y proteger la carga de los futbolistas.

La decisión mantiene, por tanto, una promoción comprimida y exigente, con semifinales y final concentradas en apenas once días. Será otro punto sensible en una temporada marcada desde el inicio por el debate sobre descanso, competición y salud.

La RFEF también entra en el ruido del calendario

AFE también ha mostrado su malestar con la postura de la RFEF, a la que acusa de haberse “inmiscuido” en el proceso del calendario a favor de LaLiga. Para el sindicato, la Federación no debía intervenir en un desacuerdo entre patronal y futbolistas regulado por el convenio.

De momento, el calendario completo todavía tendrá que concretarse, a la espera de un sorteo previsto para el 30 de junio en Madrid. Hasta entonces quedará por conocer el orden de los partidos, los posibles aplazamientos y cómo se adaptará la primera jornada a los clubes más castigados por el Mundial.

La temporada 2026-27 de LaLiga nace marcada por el conflicto

LaLiga 2026-2027 empezará el 15-16 de agosto, pero lo hará con una tensión evidente entre patronal y futbolistas. El Mundial obliga a encajar piezas en un calendario cada vez más saturado y el arbitraje ha resuelto la fecha, pero no el debate de fondo.

AFE seguirá defendiendo que los jugadores necesitan más descanso. LaLiga intentará cuadrar un arranque competitivo sin romper sus compromisos comerciales ni televisivos. Y los clubes con más internacionales vivirán pendientes de una posible primera jornada aplazada.