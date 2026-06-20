Guardado apadrinó a Borja Iglesias y Fabián, a quienes bendice en la selección: "Le daba sus nalgadas"

El 'Principito', afincado en Sevilla de nuevo pero estos días en Atlanta para presenciar el España-Arabia Saudí de este domingo, recuerda que el 'Panda' "se comía mucho la cabeza", aunque celebra que cambiara el chip, al tiempo que felicita al palaciego por su éxito con el PSG

Ha vuelto a fijar, junto a su mujer, Sandra de la Vega, y sus hijos Máximo y Catalina, su residencia en Sevilla después de retirarse de los terrenos de juego, aunque Andrés Guardado, con cinco Mundiales a sus espaldas, es un reclamo habitual de las marcas y de la propia Fifa para eventos como el magno que se está celebrando estos días en Estados Unidos, Canadá y México, donde es comentarista de 'Telemundo'. Este sábado, el 'Principito' se dejó ver por la concentración de la selección española en Atlanta, donde pudo saludar a sus ex compañeros Borja Iglesias y Fabián Ruiz, a quienes se refirió luego ante los periodistas como padrino de ambos que se considera.

"Un gusto como amigo estar aquí y ver su evolución"

El 'Panda', por ejemplo, contaba en DAZN que el mexicano siempre le dio muchos y buenos consejos, gentileza que agradece el otrora volante zurdo: "Totalmente, y lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Es que él era... en su momento se comía mucho la cabeza y, de repente, cambió el chip, ¿no? De repente, pasó momentos difíciles en el Real Betis, sobre todo el primer año, que no le fue bien, y después, mira toda la evolución que ha tenido. Para mí, como amigo, me da un gusto de estar aquí, porque el fútbol lo ha recompensado con el Mundial".

Sobre el mediocampista palaciego, bromeó: "A Fabián le he daba sus nalgadas, como decimos en mi país. Era muy joven, yo ya llegué un poco más veterano, y coincidimos ese primer año que llegué al Betis. La verdad es que es un chaval espectacular, y también ahora ya multicampeón de Champions League y siendo una parte muy importante para la selección".

"Es una recompensa por su resiliencia, por seguirse reinventando"

También atendía Andrés Guardado a los compañeros de Radio Marca: "He tenido la oportunidad de venir a visitar aquí a la selección española, sobre todo a Borja Iglesias; ya he hablado con él, con Fabián también, que coincidí igualmente con él en el Betis (en la 17/18). Tengo un gran cariño hacia ellos y, nada, quería venir a darles todas las buenas vibras, a ver si les puedo dar suerte y que ganen contra Arabia Saudí". Cuestionado sobre si todo lo que sabe el palaciego se lo enseñó él, terciaba: "No tanto así, pero tenemos alguna anécdota de que yo le metía un poquito ahí... no puedo decir la palabra, pero le metía intensidad para que le hiciera bien las cosas, para que corriera más, porque no le gustaba correr de más joven".

El cambio ha sido espectacular: "Pero bueno, la verdad es que a mí como compañero me da un montón de orgullo haber compartido el vestuario con él y todo lo que ha desarrollado en su carrera. Ahora, doblemente campeón de Champions en el Paris Saint-Germain; me da mucho gusto por él. Y con Borja también en especial. Se ha ganado la convocatoria para un Mundial, después de muchas cosas que también vivimos dentro del vestuario del Betis (de 2019 a 2024); lo ha pasado mal por momentos y, ahora, esto es una recompensa por su resiliencia, por seguirse reinventando, y la verdad que feliz por ellos en particular".