Borja Iglesias, la gran incógnita de la Selección española de Luis de la Fuente

El delantero gallego del Celta de Vigo aún no ha visto puerta con España y el seleccionador, tras el triunfo ante Perú por 1-3 apostó porque el de Santiago de Compostela "aparecerá en cualquier momento"

La Selección Española de Luis de la Fuente está a escasos días, concretamente cinco, de su debut en el Mundial 2026. En la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección española está entre las favoritas para alzar el título de campeón del Mundo el próximo 19 de julio en el Met Life Stadium de Nueva York. Para ello, la Selección española necesitará la mejor versión de buena parte de sus jugadores. Entre ellos está un Borja Iglesias que terminó la temporada en el Celta de Vigo con 18 goles entre Liga, Copa del Rey y Europa League.

De momento Borja Iglesias no está sabiendo trasladar ese olfato goleador que ha tenido esta campaña con el Celta de Vigo a la Selección española. Entre los últimos amistosos de la Selección española de cara al Mundial 2026 en el que España debutará ante Cabo Verde el próximo 15 de junio, Borja Iglesias ha jugado un total de 66 minutos repartidos entre 45 ante Irak y 21 ante Perú.

La Selección española necesita el gol de Borja Iglesias

Borja Iglesias, con el último partido de la Roja ante Perú, ya son ocho los encuentros (entre amistosos y oficiales) que ha jugado con la Selección española. Pero en esos más de 200 minutos que ha defendido los colores de la Selección española, Borja Iglesias no sabe lo que es celebrar aún un gol que lleve su firma.

Los delanteros de la Selección española, a excepción de Ferran y Oyarzabal, que marcaron ante Irak y ante Perú respectivamente, no están especialmente inspirados de cara a portería y entre esos jugadores con falta de inspiración está el propio Borja Iglesias.

Luis de la Fuente cree en Borja Iglesias y así lo demostró con sus palabras en la rueda de prensa posterior al choque ante Perú. Luis de la Fuente apostó porque el delantero del Celta de Vigo y de la Selección, "aparecerá en cualquier momento". Luis de la Fuente también elogió el nivel de Ferran, del que dijo que está "extraordinario".

El lugar de Borja Iglesias en la Selección española de Luis de la Fuente

Borja Iglesias no parte en teoría como favorito para ser titular en el once inicial de Luis de la Fuente. Posiblemente el jugador del Celta de Vigo sea una opción que parta desde el banquillo y podría contar con más minutos ante selecciones que renuncien al ataque y apuesten por defender muy cerca de portería.

En esa tesitura, que es la que se podría dar ante Cabo Verde, combinado debutante en un Mundial, Luis de la Fuente podría optar por darle minutos al delantero del Celta de Vigo ya que con su corpulencia puede bajar balones y ofrecer una segunda jugada. La titularidad en la delantera de la Selección española podría estar reservada para Ferran y Oyarzabal. Todo cambiará en el momento que Lamine Yamal y Nico Williams se recuperen ya que en ese instante, Luis de la Fuente tendrá que darle una nueva vuelta a su once titular.