El trabajo 'sucio' de Borja Iglesias en la Selección española: "Saltar en la presión, descargar o habilitar y estar en zonas de remate"

El delantero de España no pudo estrenarse ante Irak, aunque participó en la jugada del 1-0 con una dejada que sirvió para asistir a Ferran Torres; el gallego no se preocupa por su estreno goleador y sabe que "los goles aparecerán cuando tengan que aparecer"

Borja Iglesias disputó en la noche de ayer su séptimo partido como internacional con España y ese primer gol se le sigue resistiendo. Aprovechando las rotaciones masivas de Luis de la Fuente, que dejó en la grada a hombres como Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Oyarzabal o Fabián, el delantero titular fue el 'Panda', que jugó la primera parte para dejar la segunda al debutante Gonzalo.

Sin embargo, Borja Iglesias todavía no ha podido marcar su primer gol con España y no es algo que le preocupe demasiado al goleador del Celta, que se mostró tranquilo en este aspecto.

"Esto es así, no es una situación nueva que esté viviendo ahora. Es algo que me ha pasado en otros momentos y tampoco siento que sea nada especial. Lo vivo con optimismo, estoy seguro de que los goles aparecerán cuando tengan que aparecer", indicó el gallego a los periodistas en la zona mixta.

El '26' de España cuajó una buena primera parte, ayudando al juego colectivo como bien demuestra su acción el gol de Ferrán Torres, dejando pasar el balón entre sus piernas para asistir al delantero del Barcelona, que hizo 1-0.

"A veces en el delantero los números es lo que marcan mucho hacia fuera, pero desde dentro siempre intento ordenarme con el equipo para saltar en la presión, descargar cuando necesitamos que alguien lo haga o intentar habilitar a otros compañeros y estar en zonas de remate", apuntó el delantero santiagués, cuyo ejemplo más claro es esa jugada del 1-0.

Pese a todo y a la espera de poder estrenarse como goleador en el próximo amistoso frente a Perú o ya en partido oficial en el Mundial, Borja Iglesias aseguró sentirse "muy feliz" con el grupo de Luis de la Fuente, el cual considera "muy bueno, con ganas de crecer y trabajar" para poder llegar lejos en Estados Unidos.

"Obviamente queríamos ganar el partido y hemos hecho méritos para hacerlo aunque no haya sido nuestro día más lucido. Esto nos sirve para seguir creciendo y llegar de la mejor manera al Mundial", admitió.

Vuelo a Estados Unidos y último amistoso ante Perú

El segundo y último partido de España de preparación para el Mundial será ante Perú, el próximo martes 9 de junio a las 4 de la madrugada en horario español. Se disputará en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en México y se espera un lleno absoluto.Será por tanto la última prueba de Luis de la Fuente y donde ya se podrá ver a un equipo más titular que el que jugó ayer ante Irak en Riazor. Jugadores como Marc Cucurella, Rodri, Mikel Oyarzabal y Pedri se quedaron en la grada en una decisión del seleccionador de gestionar cargas de trabajo, mientras que otros como Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz están lesionados.

Los últimos en llegar a la concentración fueron los jugadores que disputaron la final de la Champions League, Fabián Ruiz, David Raya y Martín Zubimendi, Mikel Merino estuvo en Budapest pero no jugó, de ahí que sí tuviera minutos ante Irak. Estos tres, que también vieron el partido desde la grada junto a sus compañeros, se ejercitaron en solitario en su primera sesión de trabajo con la selección.Este mismo viernes España pone rumbo ya hacia Estados Unidos para ir aclimatándose al país y al horario, y comenzar a preparar el último duelo amistoso, donde a buen seguro veremos un once mucho más reconocible con la entrada de hombres como Pedri, Rodri u Oyarzabal, el delantero titular de la selección de Luis de la Fuente que tuvo descanso en el duelo ante Irak.