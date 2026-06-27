La peor noticia para Luis de la Fuente: ¿Puede España reemplazar a Nico Williams y Yeremy Pino en la lista del Mundial?

Ambos jugadores están pendientes de pasar las pruebas médicas este sábado para conocer el alcance exacto de su lesión, en caso de que no pudieran jugar lo que queda de torneo, la FIFA no permite hacer ya cambios en la convocatoria, solo hay una excepción pero tan solo afecta a los porteros

Pendientes de Nico Williams y Yeremy Pino, así está el seleccionador nacional Luis de la Fuente después de que ambos acabaran lesionados el partido de la pasada madrugada ante Uruguay. La Selección española ya se encuentra en Chattanooga (Tennessee), hacia donde voló tras ganara Uruguay aterrizando en la ciudad norteamericana casi a las 6:00 horas de la mañana.

Todos los focos están puestos ya en el partido de dieciseisavos de final del próximo 2 de julio a las 21:00 horas, para el que todavía falta conocer si será ante Austria o Argelia, que se enfrentan entre sí esta madrugada (4:00 horas), partido para el que parece que no van a llegar a tiempo ninguno de los dos extremos Nico Williams y Yeremy Pino.

Se mostraba cauto Luis de la Fuente al término de un duro partido ante los uruguayos pero igualmente poco optimista con ambos, sobre todo en el caso de Yeremy Pino, que podría sufrir una rotura de clavícula a la espera de que las pruebas a la que sea sometido este sábado en Estados Unidos confirmen ese pronóstico o uno mas optimista.

¿Puede Luis de la Fuente reemplazar a los dos lesionados?

Es la pregunta que muchos aficionados españoles se están haciendo este sábado pero la respuesta es muy clara. No es posible que Yeremy Pino y Nico Williams sean reemplazados por otros futbolistas que no estén en la convocatoria actual aunque se puedan perder el resto del Mundial.

Para ello había un plazo, y este expiró 24 horas antes del estreno mundialista de España frente a Cabo Verde. Desde ese momento, cualquier jugador que se lesione para el tiempo que sea, no puede ser sacado de la lista de 26 elegidos por otro, ni aunque este estuviera en la prelista o entre los que se llevó la primera semana de entrenamientos.

Así lo refleja claramente el artículo 19.2 de la FIFA, que asegura que la lista de convocados "no será vinculante" hasta un día antes del debut. "En cualquier momento y hasta un día antes del partido de clasificación correspondiente, se podrán añadir otros jugadores con la misma información", aclara la FIFA, aunque hay una única excepción que solo afecta al portero.

Si uno de los tres porteros de España cae lesionado sí puede ser sustituido por otro de la lista provisional en cualquier momento del torneo mundialista para que la selección afectada pueda conservar sus tres porteros sanos. "Un guardameta de la lista definitiva puede ser sustituido por otro de la lista provisional por enfermedad o lesión grave en cualquier momento de la fase final", aclara el artículo 24.3 del reglamento

Nico Williams y Yeremy Pino, al hospital

El canario llegó al hotel de concentración con el brazo izquierdo en cabestrillo y el navarro lo hizo con una leve cojera. A ninguno de los dos se les espera en el entrenamiento de este sábado a las 18:00 horas local en la Baylor School (00:00 horas en España), y en cambio acudirán a una clínica para ser sometidos a las pruebas pertinentes y así conocer el alcance exacto de la lesión y si podrán volver a jugar con España o no en este Mundial.

Una sesión de recuperación para los internacionales después de un partido duro ante Uruguay y a la espera de conocer a medianoche su rival el próximo 2 de julio en Los Ángeles en el partido de dieciseisavos de final, con Austria y Argelia como posibles oponentes.