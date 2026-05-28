Ona Batlle y Mapi León dejan el Barcelona y agrandan una desbandada histórica tras la salida de Alexia

El equipo azulgrana femenino pierde a tres referentes en apenas unos días, con Alexia Putellas, Ona Batlle y Mapi León cerrando etapas clave en el ciclo más dominante del club en Europa y la Liga F

El FC Barcelona femenino vive un cambio de ciclo de enorme impacto. Tras la despedida de Alexia Putellas, el club azulgrana ha confirmado también las salidas de Ona Batlle y Mapi León, dos defensas fundamentales en la etapa más brillante de la sección.

Ona Batlle pondrá fin a su segunda etapa en el Barça después de tres temporadas en el primer equipo, mientras que Mapi León se marcha tras nueve cursos vestida de azulgrana. Ambas cierran una etapa cargada de títulos, liderazgo y peso competitivo en el mejor equipo del fútbol femenino europeo.

Ona Batlle cierra su etapa en el Barcelona tras volver desde el Manchester United

La marcha de Ona Batlle era un secreto a voces, pero el Barcelona la hizo oficial después del último partido en casa de la temporada en el Estadi Johan Cruyff, ante la Real Sociedad. La lateral catalana se despidió de la afición antes de cerrar definitivamente el curso en la última jornada frente al Madrid CFF.

Formada en La Masia, Ona regresó al club en el verano de 2023 procedente del Manchester United. Desde entonces, se convirtió en una futbolista de enorme regularidad, primero bajo las órdenes de Jonatan Giráldez y después con Pere Romeu.

Su impacto fue inmediato. No solo aportó seguridad defensiva, sino también profundidad, intensidad y capacidad ofensiva desde el lateral derecho. En tres temporadas, Batlle ha disputado 114 partidos y ha marcado 14 goles con la camiseta azulgrana.

Su palmarés en esta segunda etapa explica la dimensión de su paso por el club: dos Women's Champions League, tres Ligas F, tres Copas de la Reina, tres Supercopas de España y una Copa Catalunya.

Mapi León se despide como una leyenda defensiva del Barça femenino

Horas después, el Barcelona confirmó otra salida de enorme peso: la de Mapi León. La defensa aragonesa pone fin a una etapa de nueve temporadas tras llegar al club en 2017 procedente del Atlético de Madrid.

El comunicado azulgrana definió su trayectoria como una etapa marcada por “los títulos, el liderazgo y una personalidad que ha dejado huella en el vestuario y en la afición”. No es una exageración. Mapi ha sido una de las jugadoras más determinantes en la transformación del Barça femenino en una potencia mundial.

Mapi se marcha con 27 títulos como azulgrana. Entre ellos, cuatro Women's Champions League, siete Ligas, siete Copas de la Reina, seis Supercopas y tres Copas Catalunya. Además, ha marcado 22 goles, lo que la convierte en la tercera defensa más goleadora de la historia de la Sección, solo por detrás de Marta Torrejón y Melanie Serrano.

Alexia, Ona y Mapi: tres salidas que sacuden al mejor Barça femenino

Las salidas de Ona Batlle y Mapi León llegan solo dos días después de la despedida de Alexia Putellas, el gran símbolo de la Sección y una de las futbolistas más importantes de la historia del club.

Que tres nombres de este calibre abandonen el Barça en la misma semana no puede leerse como una sucesión de decisiones aisladas. Es un movimiento de fondo. Una desbandada que afecta a la estructura competitiva, al liderazgo del vestuario y al vínculo emocional con la afición.

El Barça sigue siendo una potencia mundial, pero pierde a tres jugadoras que representan partes distintas de su identidad reciente: Alexia como icono total, Mapi como líder defensiva y Ona como lateral moderna, marca de la casa.

El Barça femenino pierde referentes, pero conserva la obligación de ganar

El adiós de Ona Batlle y Mapi León confirma que el Barcelona femenino entra en una nueva fase. El club pierde experiencia, carácter y memoria competitiva, pero sigue obligado a pelear por todo.

Ona se marcha tras un regreso exitoso desde el Manchester United. Mapi lo hace como una de las defensas más influyentes de la historia azulgrana. Ambas salen con honores, títulos y un lugar asegurado en la memoria del club.

El problema para el Barça no es despedirlas bien. Es sobrevivir deportivamente a una semana que ha cambiado el vestuario. Con Alexia, Ona y Mapi fuera del proyecto, el campeón de Europa se enfrenta al desafío más difícil de los grandes equipos: seguir ganando después de despedir a quienes ayudaron a construir la era dorada.