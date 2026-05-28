Sonia Bermúdez anuncia la convocatoria para los partidos contra Inglaterra e Islandia: regresa Aitana Bonmatí

La RFEF ha hecho oficial las elegidas por Sonia Bermúdez para disputar los dos últimos encuentros de clasificación para el Mundial de 2027, frente a Inglaterra e Islandia, entre la que destaca el regreso de Aitana Bonmattí

La selección española femenina afronta los dos últimos partidos para su clasificación al Mundial de 2027. El combinado dirigido por Sonia Bermúdez se medirá a Inglaterra e Islandia en el próximo mes de junio para sellar el pase al prestigioso torneo del próximo año. De esta manera, la entrenadora de Vallecas ha hecho oficial las jugadoras elegidas para disputar ambos encuentros.

Por un lado, la selección española se enfrentará a Inglaterra el próximo viernes cinco de junio a las 21:00 horas en Son Moix, el estadio del Mallorca, equipo que ha descendido a Segunda División. Por otro lado, las de Sonia Bermúdez cerrarán la fase de clasificación al Mundial de 2027 con el encuentro frente a Islandia, que tendrá lugar el martes nueve de junio a las 21:00 en Laugardalsvöllur, siendo en este caso visitantes.

España se juega el liderato: las de Sonia Bermúdez dependen de sí mismas

Las cuentas de España están claras de cara a las últimas dos jornadas de esta fase de clasificación para el Mundial de 2027. Las de Sonia Bermúdez son actualmente segundas del Grupo 3 con nueve puntos, tras conseguir las victorias anteriormente ante Islandia, Ucrania, por partida doble. Además, la derrota ante Inglaterra deja a las inglesas en la primera plaza, ya que han hecho pleno de triunfos en el resto de sus encuentros.

Por ello, la selección española depende de sí misma para acabar la fase de clasificación para el Mundial de 2027 en la primera posición de este Grupo 3. Además, las jugadoras de Sonia Bermúdez contarán con el factor campo a su favor, ya que jugarán en Mallorca el duelo decisivo ante Inglaterra, que decidirá qué equipo nacional termina sella su pase al torneo del próximo año a través del primer puesto de la tabla.

Aitana Bonmatí vuelve a 'La Roja': la campeona de Europa regresa a una lista tras superar su lesión

En la convocatoria de Sonia Bermúdez destaca la presencia de Aitana Bonmatí. La centrocampista del Barcelona fue baja en el último parón de selecciones por la grave lesión que sufrió en el peroné izquierdo en el pasado mes de noviembre. Sin embargo, la jugadora de 28 años ya ha conseguido tener minutos en los últimos cinco encuentros del conjunto de Pere Romeu, reciente campeón de la UEFA Women´s Champions League.

Además, Aitana Bonmatí viene de ver puerta en el encuentro que se disputó ayer miércoles frente a la Real Sociedad, volviendo a anotar un gol tras regresar de su lesión. Por ello, su convocatoria para los partidos de España es una gran noticia para la propia jugadora pero también para Sonia Bermúdez, que ha contado con la figura de la futbolista del Barcelona siempre que ella ha estado disponible y sin problemas físicos.

La convocatoria de Sonía Bermúdez para los partidos contra Inglaterra e Islandia

Porteras: Cata Coll, Misa Rodríguez, Adriana Anclares.

Defensas: María Méndez, Laia Codina, Mapi León, Olga Carmona, Jana Fernández, Ona Battle, Andrea Medina, Irene Paredes.

Centrocampistas: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Fiamma Benítez, Mariona Caldentey, Clara Serrajordi.

Delanteras: Athenea del Castillo, Esther González, Salma Paralluelo, Lucía Corrales, Claudia Pina, Edna Imade, Vicky López, Eva Navarro.