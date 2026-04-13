Sonia Bermúdez, en la previa del partido ante Inglaterra en Wembley: "Va a ser bonito de ver y se decidirá por pequeños detalles"

La seleccionadora española compareció en la sala de prensa de Wembley para analizar el importante encuentro de mañana ante el combinado de Sarina Wiegman, qué espera del partido y habló del césped del escenario del choque, que dará comienzo a las 20:00 (hora española)

La selección española se medirá mañana a Inglaterra a Wembley, en el encuentro correspondiente a la clasificación al Mundial de 2027 en Brasil. El combinado de Sonia Bermúdez llega tras ganar a Islandia y Ucrania en el pasado parón de selecciones. Por su parte, las de Sarina Wiegman han hecho los deberes y conseguido el triunfo en los dos encuentros anteriores, frente a las dos selecciones anteriormente mencionadas.

De esta manera, Sonia Bermúdez compareció en el día de hoy en rueda de prensa, en Wembley, para analizar sus sensaciones de cara al importante partido ante Inglaterra. Además, la entrenadora de España comentó qué espera del choque ante un combinado como el de Sarina Wiegman que viene ganando sus últimas citas, asñi como el estado del césped del escenario del encuentro

Sonia Bermúdez, sobre su estreno en Wembley

En primer lugar, Sonia Bermúdez analizó, en el día previo al partido ante Inglaterra, su estreno en Wembley: "Es la primera vez que vengo. Es espectacular. Mañana lo van a tener lleno, es un campo precioso pero ojalá nos podamos llevar los tres puntos. Son campos que las jugadoras están más que preparadas, poder vivir este tipo de partidos".

Además, Sonia Bermúdez le dio relevancia al choque de mañana contra Inglaterra, un encuentro entre dos selecciones que vienen de dos triunfos consecutivos y de empezar los partidos de clasificación al Mundial de 2027 con buen pie: "Sin duda, cualquier futbolista quiere jugarlo, es de los clásicos. Va a ser bonito de ver y se decidirá por pequeños detalles. Ojalá nos podamos llevar esos tres puntos".

Sonia Bermúdez explica qué espera de la Inglaterra de Sarina Wiegman

Por otro lado, Sonia Bermúdez fue preguntada en sala de prensa por el césped de Wembley, destacando la "motivación" que supone jugar en un escenario como el de Inglaterra para el encuentro de mañana: "No he podido saltar aún pero se ve espectacular, se ve que está muy bien cuidado, no hay excusas. Es una motivación. Este tipo de partidos le gusta jugarlo a cualquier jugadora".

Además, Sonia Bermúdez habló de la llegada de Marie-Louise Eta al Unión Berlín de la Bundesliga: "Es una noticia fantástica que una mujer pueda dirigir un equipo masculino. Lo más importante es el conocimiento, el trabajo, no el género. Es el camino que hay que seguir".

Por último, Sonia Bermúdez, que anunció una convocatoria con novedadespara este partido y el de Ucrania, "Va a tener el público a favor, es su campo, juegan en casa. España no ha ganado aquí y esperamos que sea mañana. Son tres puntos de la clasificación y nos quedarían otros tres. Son importantes pero no decisivos. Van a salir fuertes en los primeros minutos, con posesiones largas".