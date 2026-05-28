Sonia Bermúdez se rinde a Alexia Putellas: "Nos deja en España una forma única de entender el fútbol"

Sonia Bermúdez compareció en rueda de prensa para comentar sus sensaciones tras hacer oficial la convocatoria. Homenajeó la figura histórica de Alexia Putellas y analizó la exigencia de los dos próximos partidos para lograr el liderato rumbo al Mundial de 2027: "Hay que ganar por diferencia de dos para pasar como primeras"

Sonia Bermúdez ha comparecido en rueda de prensa tras hacer oficiar la convocatoria para los partidos ante Inglaterra e Islandia del próximo mes de junio. La selección española disputará los dos últimos encuentros de la fase de clasificación al Mundial de 2027, lo que podrían sellar si ganan a sus dos próximos rivales.

La seleccionadora de España ha querido comenzar su intervención, ante los medios de comunicación, dedicándole unas bonitas palabras a Alexia Putellas, que ha anunciado esta semana su salida del Barcelona catorce temporadas después: "Hablar de Alexia es una futbolista que no solo ha ganado títulos, sino que ha redefinido lo que significa competir y liderar el fútbol mundial".

Sonia Bermúdez honra a Alexia Putellas: "Cierra una etapa histórica y deja un legado que no se apaga"

Además, Sonia Bermúdez siguió apuntando que Alexia Putellas "cierra una etapa que ya es historia de nuestro deporte. Se va habiendo dado todo con una exigencia máxima durante más de una década. Es el legado que deja, no rendirse nunca. Hemos visto algo más que talento desde la selección".

En este sentido, Sonia Bermúdez explicó que "para mí y para nosotros se despide en el momento justo, desde la cima y eso en el deporte de élite es algo reservado para las grandes leyendas. Su impacto no se queda en los trofeos, seguirá en cada niño y en cada niña. Nos deja en España una forma única de entender el fútbol y su leyenda continúa con la selección española".

Sonia Bermúdez explica la ausencia de Aiara y apuesta por Medina: "Traemos a la que mejor está"

Además de hablar de la despedida de Alexia Putellas del Barcelona, Sonia Bermúdez valoró la ausencia de Aiara y la llamada a Medina: "Aiara ha hecho una temporada espectacular. No está en la convocatoria porque tiene 17 años y tiene la selectividad, la PAU de ahora. Coinciden las fechas con los exámenes y haciendo una valoración global lo mejor para ella es que la pueda realizar. Desearle mucha suerte. Nos dijo que la iba a aprobar. Ella quiere ser enfermera y que sea la mejor del mundo".

Sobre Medina, la seleccionadora de España, que ha hecho oficial la convocatoria para los partidos contr a Inglaterra e Islandia, reconoció que "la muy bien de categorías inferiores. Es campeona del Mundo sub 20, se incorpora bien al ataque, es muy agresiva, ganadora de duelos. Traemos a la que mejor está en cada momento. Deseando verla el lunes".

Sonia Bermúdez se ha querido referir a las despedidas que están teniendo alguna de sus jugadoras en sus respectivos clubes: "Va dentro de la profesión. Cada verano sabemos a lo que nos exponemos. Como la futbolista es tan profesional sabe diferenciar. El foco es el partido de Inglaterra y darán todo para ganar ese partido y el de Islandia. Están con esa mentalidad".

Sonia Bermúdez ensalza a Clara Serrajordi destacando su "salto" al primer equipo del Barcelona

La seleccionadora española alabó el momento de forma de Clara Serrajordi: "Es una jugadora que conocemos de categorías inferiores. Este año da el salto al primer equipo del FC Barcelona. Quiere aprender, escucha, pregunta para mejorar... es una de las claves que las jóvenes quieran aprender hasta el mínimo detalle para mejorar.

Sonia Bermúdez apuntó que "le queda muchísimo, tenemos que tener paciencia con las jóvenes. Lo difícil no es llegar es mantenerse. La exigencia es esa, si en 10 años me preguntas y la vemos jugando a este nivel... Vamos a dejar que disfrute del fútbol y tengamos paciencia".

Sonia Bermúdez: "Ahora hay que ganar por diferencia de dos"

Por último, Sonia Bermúdez analizó el encuentro ante Inglaterra del cinco de junio: "El partido ante Inglaterra, allí faltó eficacia y pudimos crear ocasiones más claras. Pierdes 1-0 y el resultado fue el que fue. Ahora hay que ganar por diferencia de dos para pasar como primeras y luego ganar a Islandia que es muy difícil y rocosa en casa. Será un ventana complicada pero con mucha exigencia".

De esta manera, Sonia Bermúdez ha terminado afirmando que "este equipo ha jugado semifinales de Nations ante grandes equipos y haciendo muchos goles. Tenemos que ser capaces de materializar las ocasiones. Respetamos mucho decidan donde decidan irse. Me encantaría tenerlas aquí pero son sus decisiones, el nuestro es seguirlas y valorar su rendimiento estén donde estén"