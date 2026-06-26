El Sevilla acelera la planificación de la 26/27: cinco renovaciones y tres salidas confirmadas

El primer equipo femenino se afana por blindar la columna vertebral del equipo de David Losada, después del octavo puesto en Liga F y justo antes de que arranque un mercado de fichajes en el que deberá suplir un mínimo de tres vacantes

El Sevilla FC ha puesto el modo 'Non stop' y nada más completar una brillante temporada en la Liga F Moeve -octavo puesto y pase directo a la tercera ronda de la Copa del Reina- se ha puesto manos a la obra para pegar un acelerón en la planificación de la campaña 2026/2027 antes incluso de que arranque oficialmente el mercado estival de fichajes el próximo 1 de julio.

De este modo, si a primeros del presente mes de junio se confirmaron ya las despedidas de Débora García y de Chantal Hagel, que acaban este 30-J sus respectivos contratos, y siendo oficial desde febrero el traspaso de la prometedora canterana Julia Torres al FC Barcelona, el Sevilla FC ha pisado el acelerador en las dos últimas semanas y ha detonado una batería de renovaciones para blindar la columna vertebral del equipo de David Losada. En la mañana de este mismo jueves, Iris Arnáiz ha sido la quinta futbolista blanquirroja en ampliar su vinculación con la entidad.

Iris Arnáiz seguirá en el Sevilla FC Femenino hasta 2028

"El Sevilla FC e Iris Arnaiz han alcanzado un acuerdo para la renovación de la centrocampista asturiana por una temporada más -y otro año opcional-, por lo que continuará defendiendo la camiseta blanquirroja hasta junio de 2027", ha informado el club de Nervión, recordando que desde su llegada en el verano de 2024 ha sido una pieza esencial para Cristian Toro y David Losada "por su experiencia, inteligencia táctica, compromiso diario, capacidad para aportar equilibrio en la medular y su regularidad competitiva".

En estas dos temporadas como blanquirroja, Iris Arnáiz suma 60 encuentros oficiales, 55 partidos de Liga F y dos de Copa de la Reina, en los que ha sumado dos asistencias. "La renovación de Iris Arnaiz supone la continuidad de una futbolista que representa a la perfección valores como el trabajo, la profesionalidad y el compromiso, pilares fundamentales en el crecimiento del Sevilla FC Femenino", destacan desde el área presidida por Amparo Gutiérrez.

Las cinco renovaciones de contrato anunciadas por el Sevilla FC

Alicia Redondo

La batería la abrió el pasado 11 de junio Alicia Redondo, que ha firmado una temporada más a la que ya le restaba y, por lo tanto, seguirá hasta el 30 de junio de 2028. La centrocampista onubense de 24 años ha sido fija esta temporada, con 29 partidos y más de 1.700 minutos.

"Su regularidad, compromiso y capacidad para sostener el juego desde la medular la han convertido en una pieza fundamental dentro del esquema de David Losada que seguirá aportando experiencia, equilibrio y liderazgo a un vestuario en el que se ha consolidado como una de las referencias del proyecto", explican desde el Sevilla FC.

Fatou Kanteh

Sólo un día después, el 12-J, la que se pasó por los despachos para suscribir su compromiso con el Sevilla FC fue otra titular indiscutible como Fatou Kanteh, que también se queda hasta 2028. La internacional gambiana arrancará su tercera temporada después de brillar en la 2025/26 con 6 goles y 4 asistencias en 30 encuentros.

"Velocidad, potencia, desequilibrio y capacidad para generar peligro. Con esta renovación, el Sevilla FC asegura la continuidad de una futbolista que representa a la perfección los valores de esfuerzo y constancia que se requieren en el club", así le definen desde el club.

Gemma Gili

Gemma Gili estiró el calendario sevillista y el 15-J firmó por un curso más con el Sevilla FC, hasta 2027. La entidad muestra su confianza a una futbolista que sufrió una fractura de tibia y se perdió gran parte de una temporada en la que sólo pudo sumar 13 encuentros oficiales.

"Más allá de los números, la capitana sevillista ha vuelto a demostrar su compromiso con el equipo, su profesionalidad durante todo el proceso de recuperación y su importancia dentro de un vestuario en el que se ha consolidado como una de las futbolistas con más experiencia, liderazgo y ambición".

Raquel Morcillo

Y el día 16-J, otra más: Raquel Morcillo firmó hasta junio de 2028. "La futbolista extremeña, que aterrizó en Nervión en el verano de 2024, ha vuelto a ser una de las jugadoras importantes en los esquemas de David Losada con 28 partidos, tres goles y dos asistencias en su haber.

Con esta renovación por dos temporadas más (le quedaba otra), el Sevilla FC asegura la continuidad de esta futbolista, reforzando así la solidez del proyecto deportivo de cara a las próximas temporadas", ensalzan desde el club a la '7' blanquirroja. Este viernes, 26-J, Iris Arnáiz ha ampliado a cinco la lista de blindajes.