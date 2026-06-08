La "motivación extra" de Sonia Bermúdez a sus jugadoras: "España nunca ha ganado en Islandia"

España llega al duelo en Islandia con el reto de cerrar la clasificación al Mundial y con el mensaje firme de Sonia Bermúdez e Irene Paredes: "Con ganas de que llegue mañana para intentar cumplir el objetivo que es el que queremos"

Sonia Bermúdez ha hablado en la previa del Islandia - España que tendrá lugar mañana martes a las 21:00 (hora española). El combinado español afronta el último partido de clasificación al Mundial de 2027, tras vencer el pasado viernes a Inglaterra por 4-0. De esta manera, la seleccionadora afirmó en rueda de prensa que "es un rival muy difícil", pero llegan con el reto de "cumplir el objetivo".

Además, España llega tras ganar cuatro de los cinco partidos que ha disputado correspondiente a la fase de clasificación al Mundial. El 'pinchazo' contra Inglaterra del pasado 14 de abril quedó atrás y las de Sonia Bermúdez ya se han hecho con la primera plaza del Grupo 3, con doce puntos. Pese a ello, la seleccionadora pone el foco en el duelo ante Islandia: "Ahora son otros tres puntos totalmente diferentes"

Sonia Bermúdez va a por los tres puntos en Islandia: "Con ganas de que llegue mañana"

De esta manera, Sonia Bermúdez fue muy clara con el objetivo de España frente a Islandia: "Todos firmamos llegar a este partido con estas opciones, de sumar tres puntos y poder clasificarnos de forma directa, así que muy metidas para el partido de mañana".

La seleccionadora de España avisó sobre el escenario de mañana, el Laugardalsvöllur de Islandia: "Sabemos que en su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro y con ganas de que llegue mañana para intentar cumplir el objetivo que es el que queremos". Además, Sonia Bermúdez añadió un aliciente para sus jugadoras: "Nunca España ha ganado en Islandia, creo que también es una motivación extra".

Sonia Bermúdez avisa del choque en Islandia: "Saldrán muy fuertes jugando en casa"

Sonia Bermúdez valoró lo que espera de la selección de Islandia: "Es un equipo muy poderoso en juego aéreo, en duelos, en segundas jugadas, transitan rápido y tienen jugadoras muy potentes en ataque. Intentaremos estar muy cerca de la pérdida y cortar sus transiciones".

Por otra parte, la seleccionadora de España alabó la victoria ante Inglaterra del pasado jueves: "Sí, claro que suma. Evidentemente, cuando ganas y lo haces como se hizo, todo influye, pero ahora son otros tres puntos totalmente diferentes. Estamos en otro contexto, en otro país, así que el equipo ya está pensando en mañana"

Sonia Bermúdez, que pidió prudencia tras ganar a Inglaterra, no duda en el plan de Islandia y el comienzo tan exigente que puede presentar ante su afición: "Todo el mundo quiere ganar a España, saldrán muy fuertes jugando en casa, intentando buscar balones a la espalda para hacernos sufrir".

Irene Paredes busca cerrar el billete al Mundial: "Habrá que estar al 100%"

Por otro lado, Irene Paredes ha comparecido también en rueda de prensa para explicar sus sensaciones antes del partido contra Islandia: "El equipo está mentalizado de lo que nos jugamos y llega muy bien. Es el partido que queremos ganar para clasificarnos. Venimos con buenas sensaciones, pero el partido clave es este".

La defensa de España y del Barcelona reconoció que dependen de ellas mismas para estar en el Mundial: "Queremos ganar y no hay mayor aliciente que clasificarse para un Mundial. El equipo llega muy bien y habrá que estar al 100% para tener opciones de ganar. Será un partido duro en el que habrá que estar al cien por cien, tienen jugadoras muy bien físicamente y habrá que ser muy serias y generar muchas ocasiones".