Alba Fundación 5-1 Betis Féminas: Con pie y medio en Segunda Federación

Lucía Méndez fue la única autora del gol verdiblanco en la goleada encajada en su visita a Albacete, una derrota que le deja a las puertas del descenso de categoría

El Real Betis Féminas no consiguió puntuar en Albacete, volviéndose con una derrota que reduce considerablemente sus opciones de permanencia a falta tan solo de dos jornadas para finalizar el campeonato, incluso pudiendo incluso certificar el descenso de manera matemática en caso de que AEM y Atlético de Madrid 'B' lograran sacar adelante sus respectivos partidos.

El conjunto verdiblanco no comenzó de la mejor manera. Al primer aviso de las locales, con un disparo de Eli Tomé al larguero en el minuto 20, le siguió el primer tanto del encuentro, obra de Marina siete minutos después. Pareció reaccionar el equipo dirigido por Marco Tamarit, que logró igualar el marcador en el minuto 30 gracias a un gol de Lucía Méndez. Sin embargo, poco después, el CD Alba volvió a adelantarse con un nuevo tanto de Eli Tomé.

Tras el descanso, el Betis salió con una marcha más y dispuso de varias ocasiones para restablecer la igualdad, pero fueron nuevamente las locales quienes ampliaron la ventaja con un gol de Celia Gómez en el minuto 49. Ana Manchón lo intentó hasta en dos ocasiones para recortar distancias, pero la mala fortuna volvió a aparecer cuando Solozabal anotó en propia puerta el cuarto tanto. Ya en los minutos finales, Adriana Martín cerró el marcador con el definitivo 5-1.

- Ficha técnica:

CD Alba Fundación: Adriana, Vicky, Lucía Boyero, Celia Gómez (Irene González, 84'), Laura Ortega (Adriana Martín, 84'), Dana Benítez, Eli Tomé (Sara Martínez, 73'), Lara Sierra (Patience Peterson, 84'), Marina Puebla, Carla Lecaille (Marina Soriano, 59') y Mireya García.

Real Betis Féminas: Paula Vizoso, Ángela Cabezas (Sara Sánchez, 63'), Vicky (Sara Balma, 46'), Solozabal, Bonilla, Marina Sánchez, Paula Guerrero (Mabel Sierra, 73'), Lucía Méndez, Natalia Montilla (Salado, 73'), Carla Santaliestra (Gálvez, 63') y Ana Manchón.

Árbitros: La colegiada Ágata López amonestó a Eli Tomé y Marina Soriano del conjunto local, y a Solozabal, Vicky, Natalia Montilla y Ángela Cabezas del conjunto visitante.

Goles: 1-0 Marina (27'), 1-1 Lucía Méndez (30'), 2-1 Eli Tomé (37'), 3-1 Celia Gómez (49'), 4-1 Solozabal, en propia puerta (72') y 5-1 Adriana (94').

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimocuarta jornada de la Primera Federación en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.