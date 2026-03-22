Oviedo 0-1 Betis: Un milagroso ejercicio de supervivencia

Con una trabajadísima victoria en casa del colista, el equipo verdiblanco completa una semana en la que ha sumado siete puntos de nueve ante tres rivales directos para colocarse a sólo un pasito de la salvación en la clasificación de la Primera RFEF Femenina

El Real Betis Féminas ha dado una enorme bocanada de oxígeno en su escalada para eludir el que sería el segundo descenso de categoría consecutivo. En la mañana de este domingo, las verdiblancas se han impuesto por un ajustado 0-1 en su visita al colista Real Oviedo Femenino en la jornada 22 de liga en la Primera RFEF y se quedan a un pasito de salir del agujero. Ha sido todo un ejercicio de supervivencia por parte del equipo de Marco Tamarit; un logro sustentado por el penalti que paró Paula Vizoso en los primeros minutos, por el tanto de Natalia Montilla al filo del descanso y por el enorme trabajo defensivo durante toda una segunda mitad en la que se lesionó Zohuir y las locales mandaron un disparo a la madera a diez para el final.

Del penalti parado por Paula Vizoso al tiro al larguero del Oviedo pasando por el gol de Natalia Montilla

Con los cuatro puntos de esta semana, a la victoria dominical en tierras asturianas cabe añadir el empate del miércoles en el encuentro aplazado ante el SE AEM de Lleida (2-2), el Betis se coloca undécimo con 23 puntos, a sólo un punto de la salvación que marca precisamente el conjunto ilerdense (24) y empatado a puntos con el duodécimo, el CP Cacereño Femenino (23); aunque con la ventaja de ganarles a ambos en el 'goal average' particular, ya que el domingo pasado vencieron a las extremeñas por 3-1 en Sevilla. Muy descolgados en la tabla quedan ya el CE Europa, penúltimo con 18 puntos, y el Real Oviedo, que cierra la clasificación con sólo 14 unidades tras esta derrota.

El partido arrancó loco. En el 3', se marchó lesionada la carbayona Gema Ginés y, en el 6', Paula Vizoso le paró un penalti a Nati Cano que podría haber puesto el partido de cara para el cuadro local. A la tormenta siguió una larga calma a la que puso final Natalia Montilla. Primero, con un aviso al filo de la media hora que se encontró con una salvadora intervención de Saray. A la segunda, la cordobesa puso el 0-1 a falta de sólo tres minutos para el descanso de este igualado encuentro en el fondo de la tabla de la segunda división en el fútbol femenino español.

En la reanudación, tras un primer tramo de tanteo, volvió a emerger la figura de Paula Vizoso. Esta vez, la portera del Betis Féminas le apagó la ilusión a Laurina en torno a la hora de juego. Con su carrusel de cambios, el técnico Marco Tamarit intentaba recomponer líneas de contección ante la previsible ofensiva del Oviedo por buscar el tanto del empate. Estuvo muy cerca de conseguirlo en el 78', pero el larguero repelió el disparo de Mbappé y los tres puntos volaron facturados con destino a Sevilla. Cuando todo parecía abocado al desastre, en Heliópolis comienzan a salir las cuentas.

Ficha técnica del Oviedo - Betis en la Primera RFEF Femenina

0.- Real Oviedo Femenino: Saray; Gema Ginés (Stephanie 3'), Lois, Amoh, Andrea (ADT 65'); Villadeamigo, Laurina (Daniela 75'), Nerea Lombardero; Sheila (Vera Rico 46'), Nati Cano (Sheila E. 46') y Mbappé.

1.- Real Betis Féminas: Paula Vizoso; María Gómez, Solozabal, Vicky, Ángela Cabezas (Bonilla 72'); Daniela Sáenz (Sara Balma 46'), Paula Guerrero, Natalia Montilla (Mabel Sierra 85'); Carla Santaliestra (Andrea Hay 46'), Ana Manchón y Zohuir (Salado 60').

Árbitra: Amonestó a la local Nera Lombardero y a las visitantes Solozabal, Ángela Cabezas, Paula Vizoso y Natalia Montilla.

Goles: 0-1 (42') Natalia Montilla.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 22 de liga en la Primera Federación Femenina disputado en la Ciudad Deportiva El Requexón de Oviedo.